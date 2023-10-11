原标题：远洋集团ESG表现再获内房企第一 GRESB评级得分95

近日，全球房地产可持续发展评估指标GRESB（Global Real Estate Sustainability Benchmark）公布了2023年评分结果。远洋集团获得总分95分的佳绩，持续位居境内上市房企榜首（住宅及多元化类别），并荣获绿色四星评价。自2018年首度参与GRESB评级起，远洋集团已连续六年获得GRESB公开披露评级最高水平A级，位列东亚住宅类房企第一名。

在2023年的评分中，远洋超过94%的评估指标均获得满分，其中“管理”得分（Management Score）取得满分30分，“发展”得分（Development Score）65分，远超全球同行平均水平。近年来，远洋集团GRESB评分不断攀升，连续三年以超过90分的优秀成绩保持行业领先地位。作为“建筑健康和社会价值的创造者”，公司的可持续发展水平持续得到权威认可。截至目前，标普全球企业可持续发展评估、明晟（MSCI）ESG评级、GRESB（全球房地产可持续性评估）、CDP气候变化评级均为内房企最高评级（分）。

在2023年GRESB发布的评估报告中，远洋集团在环境、社会与管治三个维度表现突出，其中社会、管治维度均取得满分。在所有评价指标中，远洋集团可持续发展政策及报告、利益相关方参与、风险管理、建筑认证、材料、水和废弃物等指标表现优异。

GRESB是国际权威的房地产可持续发展评估体系，为资本市场提供ESG绩效数据和行业基准。除关注单体建筑项目外，该评级亦于企业整体层面评估全球房地产企业管理和经营是否符合可持续发展理念，其专业、全面的特点广受地产基金、开发商和房地产投资者等机构的认可和应用。2023年，全球1,820家实体参与了该评估，GRESB已为170余家机构投资者提供决策依据。

一直以来，远洋集团积极响应国家“双碳”目标，提出“碳中和2050”目标并完成碳中和战略及路径规划，建立起体系化、科学化的实施路径，积极应对气候变化，开展业务低碳实践。截至2022年底，远洋集团共注册180个绿色建筑项目，完成116个绿色建筑认证，绿色建筑项目占比达到71%，实现大幅增长。同时，公司以“健康”为产品内核，打造健康建筑，改善人居环境，远洋健康建筑体系已在全国145个项目中应用，覆盖城市超51个，覆盖面积超2,705万平方米。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经