人民网北京10月11日电 （记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，10月11日上午，大兴机场年旅客吞吐量正式突破3000万人次大关。据介绍，自投运以来，大兴机场共计保障进出港航班70万架次，进出港旅客吞吐量8455万人次，货邮吞吐量57万吨，整体运营态势持续向好。

北京大兴国际机场航空业务部副总经理王强接受记者采访时表示，今年以来，大兴机场旅客吞吐量有序快速恢复，在暑运期间，总共运输旅客超794万人次，8月6日单日旅客量超过15.5万人次，创历史最高记录，中秋国庆假期运输旅客数量更是远超预期。“随着国际市场逐渐恢复，航企将会陆续加密新开多条国际航线，未来大兴机场也会开通更多的国际航班，为北京建立国际交往城市作出更大贡献。”

王强指出，随着1月17日国际复航，大兴机场持续加强航空市场辐射力，截至目前，国际及地区进出港旅客吞吐量超140万人次，共有54家国内外航空公司运营，开通航线202条，通达航点185个。其中，国际及地区航线30余条，通达欧洲、亚洲、中东等地区主要航空市场，包括伦敦、莫斯科、多哈、首尔、东京、香港、澳门等热门航线，为旅客提供更加丰富的出行选择。

此外，大兴机场依托“五纵两横”地面综合交通网络，先后开通草桥、固安、涿州和廊坊四座城市航站楼，为京津冀腹地旅客提供便利。地铁从草桥站到大兴机场仅需19分钟；京雄城际从北京西站到大兴机场最快仅需28分钟，从大兴机场到雄安站最快仅需19分钟。城市航站楼方面，截至目前，2023年共计保障旅客约45万人次，收运行李约7.6万件。

王强表示，本月月底将迎来冬航季航班换季，大兴机场将聚焦旅客多元出行需求，广泛凝聚各方资源力量，着力优化完善“天上一张网、地上一张网”建设，持续提升运行效率和服务品质，全力保障广大旅客美好出行。

(责编：郝帅、高雷)

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