张玉峰 范尧

"Hello everyone,welcome to my live stream."7月25日晚9点，在江苏连云港东海水晶跨境电商交易中心，姜秋月准时上线开播。大学毕业一年，凭借英语专业优势，她的粉丝量已经突破了5000，他们大多来自“一带一路”沿线国家。

和姜秋月一样，从东海水晶跨境电商交易中心成长起来的外语主播，这4年来已有1623人。他们活跃在东海县规模不等的水晶超市，通过共享直播间开启了东海水晶的“跨国之旅”。

外语主播姜秋月在东海水晶跨境电商交易中心直播。人民网 范尧摄

位于新亚欧大陆桥东桥头堡西行第一县的东海，有“中国水晶之都”之称，境内发现各类矿产37种，其中水晶储量30万吨、石英储量3亿吨。当地拥有各类水晶加工企业3400多家，实现年产3000万件水晶首饰、500万件水晶工艺品，从事水晶加工、营销及配套服务的产业大军多达30余万人，已成为全球最大的水晶集散地。正因为此，“买全球卖全球”的故事，几乎每天都在这里发生。

货轮从巴西桑托斯港出发，经过50天的远洋航行，抵达江苏连云港港。东海县曲阳镇兴西村的宋峰，等来了新采购的一批白水晶原料。卸车、验货，宋峰拿起手电筒，仔细查看石材的透光度。片刻之后，一声“好”字拖出长长的尾音，他对这批进口的原料很满意。

“加工出来的水晶球、水晶柱等产品销往亚欧多个国家，生意很不错。”宋峰说，能有这样的发展，得益于“一带一路”倡议下跨境电商的发展。

宋峰所在的兴西村，2020年由村党总支书记赵中刚领头筹建了“兴西村水晶电商产业园”，随后又建了多个跨境直播培训基地。村民们通过学习培训，摇身一变成为带货主播。“目前全村水晶年产值线上加线下超过10亿元，其中跨境电商年产值3亿多元。”赵中刚说。

跨境电商带来无限商机，东海县电商协会副会长仲海兵对此也深有体会。不同于过去，水晶产品只通过经销商或者展会线下销售，他从2016年开始进行跨境电商直播，“朋友圈”逐步扩大到了新加坡、马来西亚等东南亚国家。如今，其团队年销售额达到七八千万元。

正在精雕细琢中的水晶工艺品。人民网 范尧摄

上个月，越南的阿赞专程赶来拜访仲海兵。“跨国网友见面”，仲海兵带他参观了东海水晶博物馆，观摩水晶加工的全过程。一番下来，阿赞更坚定了他从事这一行的信心，决定回国扩大水晶店铺的规模。

“从最初单纯的水晶销售，到如今互动频繁的文化艺术交流，直播不再只是展示商品。”在仲海兵看来，“一带一路”之于东海，不止是经贸往来，还延伸到更广泛的文化艺术领域，“要将博大精深的中国文化通过互联网介绍给更多海外友人”。

文化与产业的碰撞，让东海水晶成为这片土地最鲜明的符号，也让更多人将发展的目光锁定这里。自2019年起，越来越多的水晶商户、大学生回乡创业人员、归国务工回乡人员当起了主播。这些年来，东海县培育水晶电商人才6000余人，并建成东海直播电商产业园、跨境电商交易中心、水晶电商双创基地等平台。仅2022年，东海县水晶销售额就突破340亿元，其中跨境电商交易额达到35亿元。

依托连云港港口放大“向东”优势，通过新亚欧大陆桥发掘“向西”潜力。面对新的发展机遇，东海县正积极探索国际产业合作、科技合作、资本合作，做强硅工业、食品工业等主导产业，做优水晶、温泉等特色产业，致力与“一带一路”沿线国家和我国中西部地区在更宽领域、更高层次进行交流合作。

已是深夜11点，姜秋月还在用流利的英语与粉丝们互动。“因为水晶，我在直播中结识了不少朋友，他们也期待能来东海走一走、看一看。”姜秋月说，希望用所学之长，让更多璀璨夺目的东海水晶“飞”往世界各地。

(责编：曹淼、高雷)

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