张瀚天 范尧

“新鲜的大虾刚到，各位家人们拼手速、拼网速抓紧抢购，1、2、3，上链接……”下午3点，江苏连云港市赣榆区石桥镇木套港码头，一间简易板房前，当地村民李宁架好聚光灯和手机支架，开始当天的直播，短短十来分钟就卖出了5单南美对虾。

李宁从去年4月开始直播带货，目前已有6万多个粉丝，直播间销售额接近400万元。“对虾主要来自南美进口，是石桥镇主要销售的海鲜产品之一。”赣榆区九里海产品电商创业园运营者孙小波介绍，南美白对虾备受国内市场青睐，其全国线上销售量的90%都来自赣榆。

在石桥镇，像李宁一样从事海鲜电商的村民主播有500余户，电商从业者约3500人。直播销售的产品有南美白对虾、巴沙鱼等进口海鲜，也有香酥小黄鱼、香酥带鱼、鳕鱼肠、海苔脆等海味零食和海产品预制菜。2022年全镇电商销售总额达48亿元，约4000万单海鲜产品从石桥镇走向全国。

紧抓“直播+电商”新业态的发展机遇，一场小海鲜和大电商的“双向奔赴”正在石桥镇上演。

中欧班列连云港（赣榆）跨境电商直播基地坐落在九里海产品电商创业园内。“创业园集办公、培训、孵化、展示、直播间为一体，我们引进优质电商团队智零科技有限公司加入运营，培养直播人才，为电商新手提供‘帮带’服务和货源，做好后勤服务。”石桥镇党委副书记刘洪明说，电商园已吸引了“喜哥喜嫂”“昌平海鲜”“三胞胎海鲜”等粉丝量过百万的账号运营者入驻。

据赣榆区商务局电商办主任赵艳介绍，今年上半年，赣榆实现电商交易额94亿元，同比增长30.56%，快递上行量6742.42万件，同比增长33.20%。目前，围绕海头镇、石桥镇两个连片镇打造的赣榆海产品电商集聚区被评为第二批江苏省县域电商产业集聚区，海头镇等7个镇和海前村等12个村获评“中国淘宝镇（村）”。

电商产业的发展，对冷链物流等配套产业提出了更高的要求。位于石桥镇的宝鲜乐供应链有限公司内，近1万吨的南美对虾在这里贮存，打包车间里十几名工人忙着将整盒包装的鳕鱼排打包装箱。九里海产品电商创业园里，货车则忙着将干冰送往各家电商的打包间。

依托连云港港口资源和交通运输优势，赣榆正着力打造海鲜电商的高质量发展高地。目前，赣榆已建成区级寄递物流园、苏北最大的纯生鲜物流中枢——京东（连云港）分拣中心，全国大部分地区物流可实现次日即达；发布电商直播人才20条政策，出台推进直播电商高质量发展5条举措，打通产业链，优化供应链，促进养殖、捕捞、存储、加工、包装和快递物流等相关产业链式发展。

3个小时后，码头直播结束，李宁和搭档并没有休息，接着商量第二天的直播计划。

(责编：曹淼、高雷)

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