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一带一路 大道同行

记者手记：博物馆中的丝绸之路与丝绸之路上的西安城

张璐璐
2023年07月31日08:42 | 来源：人民网-陕西频道
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“今人不见古时月，今月曾经照古人。”在十三朝古都西安，尤其能够体会到古今交融的奇妙，无论在这座城市的哪个角落点开地图，周边的地名总会让人联想到诗句。

正如西安是中国历史的精华，陕西历史博物馆是西安历史的精华。赴陕之旅启程前，朋友们纷纷推荐一定要去陕西历史博物馆这座博物馆界的“顶流”，看看那些珍贵的文物展品，触摸沧桑厚重的历史脉络。几日的行程，我们在博物馆的内外探寻着西安城的古今。

历史醇厚、文脉绵长，西安有很多显赫的名片，“古丝绸之路的起点”是其中最为耀眼的一张。古代丝绸之路在空间上经过了汉代以来的西安，在时间上则停留在了陕西历史博物馆。

鎏金铜蚕、唐三彩骆驼载乐俑、镶金兽首玛瑙杯、掐丝团花纹金杯等珍贵文物，见证了汉代以来东西方文明通过古丝绸之路进行的交流互鉴；唐章怀太子墓《客使图》，生动再现了唐代外交机构鸿胪寺官员接待外国使节的场景；精美的西域文物映射了物质文化交流的鼎盛时期，眼前不由浮现“海内存知己，天涯若比邻”“别离方异域，音信若为通”的情景，古丝绸之路的对外交流是历史，也是文化。

如果说博物馆里是古代西安的辉煌，那么博物馆外则是现代西安的成就。今天，陕西抢抓构建新发展格局和高质量共建“一带一路”机遇，努力把陕西打造成国内大循环的重要支点、国内国际双循环的战略链接，作为陕西省会的西安再度迎来了走向舞台中心的机遇。

2100多年前，张骞从长安出发，古丝绸之路得以开辟；1300多年前中亚的粟特人跋涉千里来到长安，古丝绸之路迎来辉煌；今天，“亘古亘今，亦新亦旧”的西安在丝绸之路的古老大地上，正深度融入共建“一带一路”大格局。西安聚焦建设“一带一路”商贸物流中心和“一带一路”科技人文交流中心，着力加强制度体制创新，推进新时代更高水平对外开放，努力把西安打造成为国内大循环的重要支点、参与国际循环的关键节点，形成以国内大循环为主、国内国际双循环的汇聚地，为加快打造内陆改革开放高地提供有力支撑。

“长安何处在，只在马蹄下。”抚今追昔，我们深信：如同博物馆中的古丝绸之路展示着历史的璀璨，“一带一路”上的西安城必将创造现实的辉煌。

(责编：曹淼、高雷)
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