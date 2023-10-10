人民网记者 杨义 吴思萱 张若涵 许维娜 唐嘉艺 韦衍行

阿根廷驻华大使牛望道接受人民网专访。人民网记者 张若涵摄

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美地区是共建“一带一路”不可或缺的重要参与方。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动团队，就中国与阿根廷双边交流、“一带一路”合作成果专访阿根廷驻华大使牛望道。

采访伊始，牛望道就指出：“当前阿根廷与中国的关系正处于黄金时期。”他表示，近10年来，阿中全面战略伙伴关系硕果累累。在两国元首引领下，双方高层交往频繁，进博会、北京冬奥会、G20峰会等重要活动见证两国政治互信不断加深。面对世纪疫情，中国与阿根廷守望相助、共克时艰。今年以来，阿根廷推出扩大人民币在阿使用措施，首次使用人民币偿付外债；阿根廷与中国签署共建“一带一路”合作规划；阿根廷正计划在中国开设更多的领事馆。“这些都见证了阿中双边关系的广度和深度。”牛望道提到。

“‘一带一路’倡议已成为人类历史上最重要的合作计划”

谈及“一带一路”倡议，牛望道在采访中向中国表示祝贺，他认为：“10年来，‘一带一路’倡议已成为人类历史上最重要的具体合作计划。这也是为什么阿根廷决定加入这一倡议，并时隔一年又与中国成功签署共建‘一带一路’合作规划。”

牛望道评价说：“‘一带一路’合作规划是全面的、多维度的。这一倡议对阿根廷来说不仅是在基础设施建设领域的合作，还有包括教育、科技、体育、国防、旅游等13个领域的合作。”

牛望道坦言：“阿根廷成为拉美地区与中国开展‘一带一路’合作的先锋国家，我们很自豪。”采访中，他列举了阿中两国在“一带一路”框架下的合作亮点：在阿根廷，中国企业参与建设南美洲最大的高查瑞光伏电站；阿根廷拥有中国首个海外深空观测站；扩大人民币在阿使用范围以加强阿根廷金融体系并改善人民经济状况；文体领域的合作取得历史性进步，第一部阿根廷电影在中国电影院上映，阿根廷将中国定为其作为“三星”世界冠军队的出国首秀……“今年，在阿根廷经济部长塞尔吉奥·马萨访华期间，他曾到访西藏珠峰资源股份有限公司。该公司在阿根廷的项目不仅包括锂矿生产，还设立‘中文工坊’对社区人员进行职业技能培训、支持地方足球俱乐部的发展，促进了当地社区的长远发展。”他称赞说。

牛望道高度肯定“一带一路”倡议对促进阿根廷和整个拉美地区发展的重要作用。在他看来，阿根廷与中国、以及拉美与中国的经济贸易高度互补，双方合作互惠互利，中国提出的“一带一路”倡议是一条共建之路，将惠及整个拉美地区。“阿根廷政府和我都相信，‘一带一路’倡议是惠及两国人民的最优选。”他强调。

牛望道指出，目前中国与150多个国家、30多个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件，足以说明世界对这一重大倡议的共识。“‘一带一路’联通世界，倡议中的合作精神促进各国当地经济的发展，给全人类的发展带来积极影响。”他补充道。

谈及未来合作，牛望道表示，阿根廷正计划以科技创新、数字经济、绿色发展等领域合作为新增长点，进一步发挥两国经贸合作的天然互补优势。

“中国式现代化为中国人民带来福祉，也对世界产生直接影响”

牛望道认为，中国式现代化对世界现代化进程有着重要意义，其内在精神就是高质量发展。这一理念不是基于少数人的利益，而是寻求更加平衡与和谐的发展，使不同地区、不同民族都能受益。中国式现代化以人为本，崇尚人与自然的和谐相处，是平衡发展的现代化。

他讲道：“可以看到，中国式现代化为中国人民带来福祉，也对世界产生直接影响。比如中国的乡村振兴和高质量发展，给全球各国都带来积极的启示。”

牛望道曾到访过很多中国的农村地区，对中国的脱贫攻坚和乡村振兴做过实地调研。在他眼中，中国消除结构性贫困并继续推进乡村振兴，有利于全球经济的发展，也对包括拉美国家在内的很多地区推动农村发展产生实践意义。

采访中，牛望道与记者分享：“我去过中国农村的茶园、栗园等种植园，发现农村产业和文化是当地发展的核心要素，实现农村发展是一项多维度工作。”他概括说，通过党组织的引领与组织，青年干部与人才投身农村建设，城市与乡村结对帮扶，因地制宜发展特色产业和文化，联动媒体、电商将农村发展纳入数字经济链条中，重视当地经济、文化、民族与环境的和谐共生，推动农村多样、多元、多面发展。“这就是充满智慧的中国经验。”他点赞道。

牛望道高度评价中国改革开放45年来取得的发展成就，他称赞说：“中国的发展前所未有，令人震撼，也给世界贡献了共同发展模式。”他看到，中国在发展中始终把为人民谋幸福放在首位，不断推进从“中国制造”到“中国创造”的伟大变革，通过其高水平的对外开放与世界分享先进的技术和发展的成果。

“中国提出的‘三大全球倡议’对维护世界和平、促进全球发展至关重要”

牛望道对全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议也有独到的见解。“中国提出的‘三大全球倡议’是一个有机整体，对维护世界和平、促进全球发展至关重要。”他认为，全球发展倡议是基石，全球安全倡议是保障，全球文明倡议是联结，三者的核心是人类命运共同体；“一带一路”倡议则是践行“三大全球倡议”的具体途径。

牛望道十分认同：“任何国家都不可能单独存在，也不可能孤立地发展，获得长期可持续发展的唯一途径就是维护世界和平。”他称赞，一直以来，中国珍视和平，并在发展过程中积极维护和平；面对纷繁复杂的全球挑战，中国积极寻求南南合作、与新兴国家一道团结协作、处理国际热点争议问题、谋求全人类共同发展，充分展现负责任大国担当。

采访中，牛望道对中国支持阿根廷加入金砖国家合作机制表示感谢。他表示，“三大全球倡议”所倡导的精神，不是霸权主义、也没有政治附加条件，尊重、珍视、融合多样性的共同发展理念，与包括阿根廷在内的很多新兴国家的想法十分契合，有利于推动构建更加公平公正的国际新秩序。“阿根廷认为，中国提出的‘三大全球倡议’与金砖国家合作机制、‘一带一路’倡议，为构建更加平衡的世界指明了正确方向。”他讲道。

最后，牛望道透露阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯将访华并参加即将召开的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。“这是一个不以金融投机为导向，而是以生产发展和设施联通为导向，实实在在促进各国共同发展的论坛。我相信，本届论坛将是一次推动构建全球治理新格局的历史契机，祝愿本届论坛取得圆满成功。”他期待道。

(责编：曹淼、高雷)

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