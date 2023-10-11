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记者手记：汉语，让我们彼此紧紧相连！

记者朱虹
2023年10月11日08:45 | 来源：人民网-国际频道
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原标题：记者手记：汉语，让我们彼此紧紧相连！

　　白俄罗斯，是一个有着“欧洲之肺”美称的国家，它的首都明斯克像是一个充满魔法的城市，在这里你会觉得生活变得很慢，慢到可以坐在湖边的长椅上只等待春夏秋冬；在这里你会感觉自己似乎有了更多的时间，可以去做你想做的事情。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。在当地采访的过程中，我渐渐感受到：在白俄罗斯，汉语，让我们彼此紧紧相连！

　　苏小小是第一个让我感受到这种“连接”的人，她是我们此次在白俄罗斯采访的随行翻译，在明斯克机场见面的第一句话——“你们好啊！”就让我感到踏实。作为本地人，她流利的中文给了我们很多帮助，无论人文历史还是自然科学，她都能翻译得很不错。陌生的明斯克，在熟悉的语言中让我们觉得亲切和可触摸。

　　苏小小（左三）陪同人民网记者在布列斯特采访，她负责翻译。人民网记者 朱虹摄

　　“其实，中文也为我打开了更大的世界。”苏小小从初中就开始学习汉语，曾在汉语桥比赛中获得优异成绩并来中国求学，中国的风土人情已经在这位白俄姑娘心里留下了深刻的意义。趁着假期回到家乡的她，做起了中俄双语翻译，与游客一起开始了探索和了解白俄罗斯的旅程。“希望更多的中国人，可以来白俄读书、旅行、工作！”这句邀请，在后来的采访中，我们听到了很多次。

　　2013年，来自南京的邢亮，在白俄找到了创业商机。不过一开始，他语言不通，对当地文化、生活习惯也不适应，直到会讲中文的白俄姑娘娜斯佳出现；后来，他们不仅是工作搭档，还成为了一家人。“在中国留学后回到白俄做翻译才遇到了邢亮，不得不说这一切缘分，离不开中文的帮助。”如今，他们在白俄罗斯首都最繁华的地段――胜利大街1号开了当地最正宗的中餐厅“荔枝餐厅”，在那里生活的中国人，只要走进去，就能找到家的味道。

　　邢亮与妻子娜斯佳还有孩子们在湖边散步。人民网记者 朱虹摄

　　邢亮说，这些年，两国民间往来的变化不仅仅体现在经贸合作方面，仅就不断增加的中餐厅数量，就可以看出两国人文交流的变化。而且，更多的白俄年轻人对中文、对中国正产生着浓厚的兴趣。

　　“很多白俄罗斯的年轻人很喜欢中国的电子产品、新能源车。”关于当地年轻人对中国的印象和感受，白俄罗斯国立大学孔子学院的中文老师马莉娜发现了一些细节。“很多当地的大学生都愿意在毕业后去在白的中国企业上班，于是都非常努力地学习中文，便于将来的沟通和工作。”

　　一开始，马莉娜是因为学习了对外汉语专业，才来到白俄罗斯工作。近年来，随着中白两国人文交流日益深化，教育、文化、贸易等领域合作不断升温，许多日常生活变得便利起来。这位来自四川的姑娘已经越来越适应在白俄罗斯工作了。“有时候，走在街上，会听到当地很多人热情地对你说‘你好’和‘谢谢’！而且，他们很乐意同中国人打交道。”

　　除了工作的意义，马莉娜表示，停留在这座城，她更多感受到了两国人民之间的善意。“2016年，我第一次来明斯克工作，在公交车上我遇见了一位男性，他手捧鲜花准备送给他的妻子。可是后来，在交流中因为知道那天是我的生日，他就把那束花送给了我。”时间已经过了7年，但那份来自陌生人的善意，恒久保存在了她的心里。

白俄罗斯国立大学孔子学院的中秋晚会。受访者供图

　　白俄罗斯国立大学孔子学院的中秋晚会。受访者供图

　　如今，中白已签署互认学历学位证书协议，开展高校联合办学，互派留学生数量逐年增多。在刚刚过去的传统佳节中秋节当天，白俄罗斯国立大学孔子学院的老师们和白俄罗斯学生一同庆祝，大家演唱中文歌曲、背诵中文诗歌、跳中国舞。汉语，正推动中白普通民众之间，彼此紧紧相连！

(责编：曹淼、高雷)
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