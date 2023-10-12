?

地处秦岭南麓、全县森林覆盖率达80.4%的陕西省宝鸡市凤县，近年来聚焦“绿色振兴、追赶超越”主题，稳步走在实现“特色农业”“旅游效益”“生态工业”“就业创业”“品质民生”五个“倍增”的路上。

民族要复兴，乡村必振兴。为助力乡村振兴战略梯次推进，人民网推出“乡村振兴·中国力量”系列访谈。本期访谈邀请到陕西省宝鸡市凤县县委副书记、县长蒋铃。蒋铃在访谈中介绍说，凤县始终把建设宜居宜业、百姓幸福的新乡村作为重大责任和历史使命，并通过发展特色农业、优化治理方式、提升乡风文明等方式逐步迈上新阶。

坚持“一网四化” 提升乡村治理水平

2022年，凤县被确定为陕西省党建引领乡村治理试点县。据蒋铃介绍，为持续提升乡村治理能力水平，凤县坚持以党建为引领，谋划基层治理创新，构建了“一网四化”党建引领基层治理机制。其中，“一网”即网格服务管理体系，“四化”即组织建设规范化、乡村产业特色化、为民服务常态化、基层治理精细化。

“同时，我们充分发挥党组织在乡村治理工作中总揽全局、协调各方的作用，创立了‘红小凤’志愿服务品牌，建成了‘七彩凤县智慧管理平台’，依托城乡21个网格，建立了三级微信群，让各级干部进群入网，和群众面对面，实现干群零距离、服务零障碍。”蒋铃说。

优化乡村治理离不开有力的人才支撑。蒋铃表示，近年来凤县培养造就了一支懂农业、爱农村、爱农民的三农工作队伍，一手抓本土人才培育，一手抓外来人才引进，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化夯实了人才基础。

关于凤县留才、育才、引才的方式，蒋铃做了详细介绍。一是让本地的人留得住。凤县培育打造“凤县麝工”“双镇椒工”“平木药工”“永安建工”“凤州椒果匠”“坪坎矿工”等20余个县镇村三级劳务品牌，让群众实现在家乡“留得住、能致富”；二是让出去的人走回来。打好“亲情、环境、服务”三张牌，以乡情、亲情、友情为依托，提供土地、资金、荣誉、岗位、税收等五大补助，吸引在外的凤县人返乡创业；三是让高层次人才愿意来。加大产学研合作，全力支持凤县花椒实验站建设，搭建合作桥梁，吸引外来专家和企业来凤县做科研、谋发展。

发展特色产业 拉动乡村振兴引擎

“谈到特色产业，不得不说说凤县花椒和林麝这两块越擦越亮的招牌。”蒋铃介绍说，凤县将大红袍花椒、人工林麝产业作为富民强县的首位产业。现阶段，凤县的林麝存栏量达到3.5万头，麝香产量达到180公斤，约占全国70%以上；全县花椒留存7.3万亩，年产干花椒4300余吨，产值达4.7亿元。

在蒋铃眼中，近年来凤县聚焦的“一椒一麝”特色产业，在不断完善产业发展方式的同时，也为群众增收带来新突破。

据介绍，为了促进花椒产业高质量发展，凤县进行了深入思考、全盘布局。一是强化科研支撑，与西北农林科技大学合作建设花椒试验示范站，直面花椒产量易受气候影响的难题并提出解决方案。二是实施椒园托管模式，椒农将花椒园托管给村集体经济组织，村集体经济借助社会化专业化力量，提供“耕、种、管、收、储、销”一条龙服务，缓解椒农无劳力、无技术、无资金等头疼事。三是壮大产业链条,培育花椒深加工企业，开发芽菜酱、花椒油、花椒茶等系列产品，加快建设凤县花椒精深加工园区。

关于另一块特色产业招牌林麝养殖，凤县也明晰了发展思路。据蒋铃介绍，林麝所产的麝香是一种稀有而珍贵的中药原料。在林麝产业发展上，凤县一是用系统思维健全完善养殖体系。由政府出资，围绕养殖奖补激励、示范园区建设、基础科研投入、人才培养等四大领域加大投入，建设完备的养殖体系。二是用链式思维促进群众稳定增收。让群众参与进各个养殖环节上，2022年林麝人工养殖产业带动群众就业3000余户10000余人。三是用创新思维壮大村集体经济。用村集体的财政资金修建林麝圈舍，老百姓利用自有资金或者小额贴息贷款来购买林麝，并与村集体按照股份比例合伙共养，共负盈亏、共担风险。

“在花椒种植和林麝养殖两个‘拳头’产业的带动下，2022年凤县农村人均可支配收入达到15820元，增速7.1%。产业更旺了、农民更富了，发展信心也更足了。”蒋铃欣慰地说。

近年来，在产业兴旺及农村电子商务发展的促动下，凤县构建了县镇村三级物流网络，提升农村电商服务水平，促进农村消费提档升级。同时，通过电商直播载体对农产品进行信息溯源，使每份售出的农产品“有故事”“有文化”“有乡愁”。据悉，今年以来，凤县全县电商交易额突破7200万元，农村网络零售额实现3300余万元。

鼓励向善向好 奏响乡风文明乐章

如何以文化建设为支点，帮助农村地区增志、兴智，助力乡风文明建设？也是凤县推进乡村振兴的重要着力点。

“我们按照‘一乡一品牌、一村一特色’的思路深入挖掘乡村文化资源，倡导文明新风，研究出台移风易俗‘凤十条’，创新农民学习会机制，不断健全红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会机制等，助力乡风文明向善向好。”蒋铃补充说，凤县也借助农民学习会这一渠道提升村民精神风貌。把学习课堂搬到田间、地头、果园、圈舍，为广大群众送理论、送政策、送技术，吸引更多群众参与学习，让村民进得来、坐得住、听得进、用得上、能参与。

乡风文明往往与宜居宜业相辅相成，人更文明了、村更和谐了，和美乡村的建设才能找到落脚点。

关于凤县的“和”与“美”，蒋铃娓娓道来：“建设和美乡村，既要外在美丽得体，又要内在充实丰富，面子里子缺一不可，宜居宜业至关重要。宜居，即农村人居环境的改善与基本公共服务能力的提升；宜业，即以产业振兴为抓手，让农民实现家门口就业，多渠道增收又致富。在此基础上，还要持续健全硬件设施外，更要加强对人文精神与乡村风貌的塑造。”

凤县的美，有四个层次。蒋铃介绍说，凤县之美首先是秦岭山水的秀丽。这里四季分明，被称为七彩凤县，植被覆盖率高，全县年空气质量优良天数达到360天左右，是个天然氧吧；凤县之美也体现在宏厚历史之中。从张良韩信“明修栈道、暗度陈仓”，到诸葛孔明六出祁山，从唐玄宗入蜀祈福消灾寺，到吴阶吴磷据守和尚塬，无数英雄豪杰在凤县写下壮阔史诗；凤县第三美是近现代以来，凤县的“精神之美”也吸引不少人前来感受，这里也成为了宝成精神、航天精神的记事本；凤县第四美，在于凤羌融合的魅力。凤县是羌族的故里，这里的羌族民俗风情文化独具魅力。

“欢迎大家来凤县做客游玩。”访谈结束时，蒋铃向网友发出了邀请。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经