人民网北京10月12日电 （黄盛）据国务院国资委消息，在日前召开的中央企业经济运行情况通报会认为，今年以来，中央企业主要生产经营指标符合预期，高质量发展走深走实。在扩大有效投资方面，此次会议表示，中央企业要聚焦重点领域快投尽投，瞄准未来发展早投优投，积极布局一批强牵引、利长远的重大项目，不断抢占新领域新赛道，加快塑造新质生产力。

据介绍，今年以来，国资央企坚持稳中求进，扎实开展提质增效专项行动。中央企业主要生产经营指标符合预期，高质量发展走深走实，对社会贡献持续提升，经营效益逐步回稳，发展动能持续增强，安全防线进一步筑牢。此次会议也要求，中央企业要盯行业勇当标杆，推动企业盈利水平处于行业领先地位；要全力拓市降本提效益，加大全产业链、全价值链降本节支力度。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示，中央企业要全力以赴实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶，守住不发生重大风险底线，确保完成全年目标任务，为推动宏观经济持续好转多作贡献。

另据了解，此次会议还表示，中央企业要优化经营机制强活力，以深入实施国有企业改革深化提升行动为契机，优化考核激励机制、决策运行机制，充分调动各方面积极性主动性创造性，激活企业财富增长的源泉；要坚决防控风险守底线，健全合规管理长效机制，完善企业内部管理制度，健全司库管理体系，确保依法合规经营；要全力做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，扎实开展清欠行动，带头偿还拖欠其他企业账款，以如履薄冰的态度加大安全检查、隐患排除，坚决防范遏制重特大事故发生。

(责编：孙红丽、高雷)

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