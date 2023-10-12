今年以来，支持民营经济发展的政策力度不断加码。7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）发布，肯定了民营经济的重要地位和作用，回应了民营企业的重点关切，针对民营企业的痛点难点提出了系列政策举措。

这次出台的《意见》有何新内容、新内涵？民营企业对营商环境有哪些期盼？全国工商联将如何推动相关政策落实？近日，全国政协副主席、全国工商联主席高云龙接受了人民网记者的采访。

人民网：党的十八大以来，习近平总书记多次重申坚持“两个毫不动摇”。2022年中央经济工作会议召开以来，从中央到各部门密集发声，向市场释放稳预期、稳信心的积极信号。与此前中央密集向民营经济“喊话”相比，此次出台的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，有何新内容、新内涵？

高云龙：这次出台的《意见》，是继2016年《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》、2018年《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》、2019年《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》之后，以中共中央、国务院名义联合印发的民营经济领域又一份重要文件，规格高、措施实，充分彰显了党中央支持民营经济发展壮大的鲜明立场和坚定决心。

《意见》擘画了新时代民营经济发展的战略使命，开宗明义宣示“民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量”。这一新定位把民营经济与中国式现代化战略目标相关联，与高质量发展首要任务相关联，与强国建设、民族复兴宏伟蓝图相关联，再次肯定民营经济的地位作用，具有鲜明的时代性。

《意见》首次提出“促进民营经济做大做优做强”的重要论断，同时立足民营经济的趋势性变化、阶段性特征，对民营经济发展提出新期待，即“在中华民族伟大复兴的历史进程中肩负起更大使命、承担起更重责任、发挥出更大作用”。这与党的二十大提出的“推动国有资本和国有企业做强做优做大”的要求相得益彰，充分展现出党中央坚持“两个毫不动摇”的信心和决心。

《意见》从制度、法律、政策、舆论等层面出台一系列针对性举措，回应企业关切诉求，推动解决实际困难。

针对市场准入、公平竞争中的隐性壁垒，明确“五个不得”等禁止性规定，提出建立市场准入壁垒投诉和处理回应机制等有力举措，为民营经济发展开路、破冰、除障。

针对一些企业反映政策“看得见、摸不着”的窘境，提出推动涉企资金直达快享、建立支持政策“免申即享”机制、推广告知承诺制等措施，着力提升惠企政策的可得性和便利度。

针对政策不连续、不稳定问题，提出强化政策沟通和预期引导，依法依规履行涉企政策调整程序，根据实际设置合理过渡期，为企业留出必要的调整适应时间。

针对企业融资难融资贵问题，提出完善信贷、债券、上市融资支持政策制度，健全中小微企业和个体工商户信用评级和评价体系，推广“信易贷”等服务模式。

针对企业“要账难”问题，提出完善政府诚信履约机制，建立健全政务失信记录和惩戒制度，将机关、事业单位的违约毁约、拖欠账款、拒不履行司法裁判等失信信息纳入全国信用信息共享平台。

针对企业用工难和人才招引难问题，提出畅通人才向民营企业流动渠道，完善民营企业职称评审办法，搭建民营企业、个体工商户用工和劳动者求职信息对接平台。

针对企业平等法治保护的诉求，提出进一步规范涉产权强制性措施，健全冤错案件有效防范和常态化纠正机制，构建民营企业源头防范和治理腐败的体制机制，完善知识产权保护体系和监管执法体系等举措，依法保护民营企业产权和企业家权益。

针对蓄意炒作、造谣抹黑民营企业和民营企业家的乱象，提出引导社会正确认识民营经济的重大贡献和重要作用，坚决抵制、及时批驳澄清否定和弱化民营经济的错误言论与做法，依法严厉打击以负面舆情为要挟进行勒索等行为，在全社会营造关心支持民营经济发展的舆论氛围。

这些政策举措和制度机制的落实，将为民营经济高质量发展更好加油助力和保驾护航。

此外，《意见》将促进“两个健康”全面纳入促进民营经济发展壮大的政策体系，在推动优化民营经济发展环境的同时，更加注重强化企业自身建设，激发企业内生动力，明确提出引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，同时又专节对促进民营经济人士健康成长进行论述，从健全民营经济人士思想政治建设机制、培育和弘扬企业家精神、加强民营经济代表人士队伍建设、完善民营经济人士教育培训体系、全面构建亲清政商关系等五个方面作出政策安排。

可以说，《意见》的贯彻落实，为民营经济高质量发展和民营经济人士高素质成长提供了广阔舞台，广大民营经济人士奋进新征程、建功新时代底气更足、信心更强、干劲更大。

人民网：在持续优化民营经济发展环境方面，《意见》专门提出针对性举措。如何看待我国前期在营造市场化、法治化的营商环境方面取得的成效？当前，民营企业对营商环境的主要期盼集中在哪些方面？

高云龙：党的十八大以来，在习近平法治思想的指引下，我国颁布实施民法典，修改反垄断法，出台《优化营商环境条例》；各地区各部门把发展民营经济放在重要位置，持续围绕深化“放管服”改革、产业发展、市场准入、权益保护、助企纾困等方面出台政策举措，不断从制度和法律上落实对民营企业的依法平等保护，市场化、法治化、国际化营商环境建设取得明显成效。根据全国工商联开展的“万家民营企业评营商环境”调查结果，2020至2022年，民营企业对我国营商环境改善的满意度总得分连续三年环比提升。

根据工商联调研掌握的情况，当前民营企业对营商环境的主要期盼集中在以下四个方面：

一盼市场准入更加公平。优化市场准入负面清单，加快打破部分行业存在的“准入不准营”隐性壁垒。及时清理各地在政府项目招标采购中设置的资格库、名录库、入围库等不合理规定，确保民营企业能够公平参与。

二盼政策落实更加有效。及时制定配套政策措施，加强政策落实情况督查，打通减负降费、助企纾困政策落实的“最后一公里”。优化落实环保、税收、社保等政策执行方式，涉企政策制定要注重听取民营企业家的意见，相关限制性政策出台要为民营企业设置必要的适应调整期，避免“一刀切”“急刹车”。

三盼产权保护更加有力。加快完善平等保护各类企业合法权益的法律体系，规范监管和执法行为，减少对民营企业和民营企业家的歧视性对待、选择性执法、随意性处罚。降低企业法律维权成本，畅通企业维权渠道，加大对民营企业家合法权益和创新收益的保护力度。

四盼舆论氛围更加友好。正确解读中央方针政策和民营经济发展政策，加强对民营企业和民营企业家的正面宣传，及时驳斥噪音杂音，营造尊商、亲商、安商的良好氛围。

人民网：在促进公平准入、营造良好氛围等方面，下一步，全国工商联将如何开展工作，促进民营经济发展？

高云龙：当前，我国正处在经济回暖的关键时期，推动营造良好发展环境，提振民营企业发展信心是工商联的当务之急。我们将结合贯彻落实《意见》精神，从三个方面开展工作。

一是推动破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍。协同配合有关部门全面梳理涉企法律法规和政策文件，推动清理和修订违反公平开放透明市场规则的法律和政策规定，助推完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，推动破除在审批许可、招投标、要素获取等方面的隐形壁垒，把公平竞争落到实处。

二是依法维护民营企业产权和企业家权益。加强与司法部门的合作机制，协同推出一批民营企业产权保护典型案例。继续完善工商联法律服务体系，改进对中小微企业的法律服务，用好立法协商、法律维权、法治宣传、商会调解等工作机制和载体，依法维护民营企业产权和企业家合法权益。

三是培育尊重民营经济创新创业的舆论环境。通过加强政策解读和舆论宣传，广泛宣传民营企业和企业家正面典型，展示民营经济人士良好风貌，引导全社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士，培育尊重民营经济创新创业的舆论环境。坚决抵制、及时批驳澄清否定和弱化民营经济的错误言论与做法，配合相关部门依法严厉打击以负面舆情为要挟进行勒索等行为，营造有利于企业家干事创业的社会氛围。

人民网：面对复杂的国际环境和激烈的市场竞争，民营企业应该如何“练好内功”，提升自身在全球产业分工中的地位和竞争力，助力我国加快建设现代化产业体系？

高云龙：“练好内功”是民营企业助力我国加快建设现代化产业体系，在新征程上肩负起更大使命、承担起更重责任、发挥出更大作用的必然要求，也是企业自身健康发展、行稳致远的关键所在。《意见》提出了支持民营经济发展壮大的务实举措，也为民营企业“练好内功”指明方向、提出要求。

一要增强创新转型动力。民营企业要践行新发展理念，转变发展方式、调整产业结构、转换增长动力，坚守主业、做强实业，自觉走高质量发展之路。加快推动数字化转型和技术改造，重点关注新一轮信息技术、人工智能、大数据模型、区块链等前沿技术，以及新能源、新材料、生物医药等产业，加大研发投入，积极主动布局，打造企业核心竞争力。有能力、有条件的民营企业要根据国家战略需要和行业发展趋势，加强自主创新或开展集中联合攻关，在推进高水平科技自立自强和科技成果转化中发挥更大作用。

二要遵循绿色低碳方向。民营企业要把绿色发展纳入长期战略，把绿色和节约理念融入企业文化，加快融入和构建绿色产业链。用好绿色金融支持政策和减污降碳激励约束机制，加快研发绿色低碳技术和产品，加大生产工艺、设备、技术的绿色低碳改造力度，积极参与环境污染防治，提供减碳技术和服务，助力落实“双碳”目标。

三要坚持开放发展方式。民营企业要立足中国、放眼世界，将高水平走出去和高质量引进来结合起来，主动参与全球范围内的产业分工和资源配置，积极参与高质量共建“一带一路”，防范化解海外经营风险，不断提高把握国际需求、适应国际规则、引领国际标准、开拓国际市场的能力。

四要夯实现代企业治理基础。民营企业要苦练内功，建立健全现代经营模式和公司治理体系，努力实现治理结构完善、产权结构清晰、股东行为规范、内部监督有效、经营管理合规、财会制度健全、风险管控有力，不断提升企业现代化治理水平和安全发展水平。有条件的企业要带头建立中国特色现代企业制度，争创世界一流企业。

人民网：此次《意见》高规格提出多项重磅利好政策，相关部门也在陆续发布相关配套措施。全国工商联将从哪些方面更好推动措施的落实？

高云龙：《意见》提出的31条政策措施，以及近期国家发改委印发的关于调动民间投资积极性的17条措施、八部门出台的促进民营经济发展近期若干举措28条，很多都需要工商联密切协同和参与。其中，《意见》两次对工商联提出明确要求，充分彰显了工商联在促进民营经济发展壮大工作中的优势地位和独特作用。全国工商联将围绕促进“两个健康”主题履行职责、发挥作用，着重从三个方面推动相关措施落实。

一是深入开展政策宣传解读。加强与政策制定部门的协作，用好全国民营经济人士理想信念教育基地、全国青年企业家峰会、百家商会进地市、德胜门大讲堂等活动载体，以及商会和互联网等渠道，充分发挥民营经济代表人士和社会研究机构作用，加强政策宣传解读，带动广大民营经济人士深刻领会政策意图、正确把握政策导向、抓住用好政策红利。加强正向舆论引导，用好主流媒体和自有媒体，广泛宣传民营经济领域关键性的改革举措，宣传民营企业改革创新的先进典型，大力营造全社会关心支持民营经济发展的良好氛围。

二要切实抓好政策举措的贯彻落实。全国工商联将对相关政策措施进行精准分类。第一类是在促进民营经济人士健康成长方面，包括开展民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育、加强民营经济代表人士队伍建设、完善民营经济人士教育培训体系、引导民营经济人士有序政治参与等重要任务。全国工商联将完善现有落实措施，创新工作方式、夯实工作基础，力争取得更大成效。第二类是在促进民营经济高质量发展方面，包括持续优化民营经济发展环境、强化民营经济发展法治保障、制定市场准入负面清单、深化涉案企业合规改革、建设法治民企和清廉民企、培育民营科技领军企业、鼓励民营企业参与共建“一带一路”等工作任务。全国工商联将加强与相关部门的协同协作，切实履行助手职责，发挥自身优势，共同推动落地见效。第三类是工商联搭建的平台载体和打造的品牌活动，包括万家民营企业评营商环境、涉案企业合规第三方监督评估机制、“万企兴万村”行动等。全国工商联将赋予品牌工作新的外延和内涵，努力在实践中改进提升，力求取得更大进步。

三是跟踪助推各地贯彻落实工作。国家发展改革委明确提出将会同全国工商联定期开展《意见》实施情况调研，加强对文件落实情况的动态跟踪。全国工商联通过民营企业调查系统和实地调研、座谈走访等方式深入调查研究，全面掌握、深入了解《意见》落地落实取得的成效，及时了解民营企业所期所盼、及时了解政策落实中的堵点痛点，特别是共性问题，以及民营经济发展中遇到的苗头性、倾向性和潜在性问题，并以调研报告、提案议案、社情民意信息、“政企面对面”、“亲清直通车”等形式及时向党委、政府及有关部门反映，推动政策落实更加精准、更有力度。对各地贯彻落实中的典型做法和成功经验，全国工商联及时总结宣传推广，形成示范带动效应。

(责编：孙红丽、高雷)

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