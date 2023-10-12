新华社北京10月12日电（记者郁琼源）记者从三峡集团获悉，10月12日，金沙江白鹤滩水电站累计发电量突破1000亿千瓦时，相当于节约标准煤约3007万吨，减排二氧化碳约8240万吨，源源不断的清洁电能输送至江苏、浙江等地，保障长三角地区经济发展和民生用电需求。

白鹤滩水电站位于四川省凉山彝族自治州宁南县和云南省昭通市巧家县境内，是我国实施“西电东送”的国家重大工程，是三峡集团在金沙江下游投资建设的四座梯级水电站中的第二个梯级。电站装机总容量为1600万千瓦，仅次于三峡工程。电站每年可提供600多亿千瓦时清洁电能，日最大发电量可满足1.48亿人一天的生活用电。

图为白鹤滩水电站。（许健 摄）

白鹤滩水电站共安装16台100万千瓦水轮发电机组，机组水力设计、电磁设计、通风冷却、高性能材料研发应用达到世界领先水平。白鹤滩水电站首批机组于2021年6月28日投产发电，2022年12月20日全部机组投产发电。白鹤滩水电站投产以来，绿电输送长三角地区，为我国实现“双碳”目标、促进经济社会发展全面绿色转型作出重要贡献。

随着白鹤滩水电站全面建成投产，该电站与已建成的乌东德、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等世界级大型梯级电站构成世界最大清洁能源走廊。6座电站共安装110台水轮发电机组，总装机容量达7169.5万千瓦，年平均发电量约3000亿千瓦时，可满足超3亿人一年用电需求，每年可节约标准煤超9000万吨，减排二氧化碳超2.4亿吨。

“我们始终把白鹤滩水电站安全运行工作放在首位，精心组织电站运行管理，全方位监视设备运行工况，科学开展设备趋势分析与运行诊断，合理安排机组运行方式，积极探索掌握百万千瓦机组运行规律，为机组应发尽发、多发满发创造良好条件，确保电力安全稳定供应。”长江电力白鹤滩电厂副厂长马龙表示。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经