人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

白鹤滩水电站累计发电量突破1000亿千瓦时

2023年10月12日17:43 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月12日电（记者郁琼源）记者从三峡集团获悉，10月12日，金沙江白鹤滩水电站累计发电量突破1000亿千瓦时，相当于节约标准煤约3007万吨，减排二氧化碳约8240万吨，源源不断的清洁电能输送至江苏、浙江等地，保障长三角地区经济发展和民生用电需求。

　　白鹤滩水电站位于四川省凉山彝族自治州宁南县和云南省昭通市巧家县境内，是我国实施“西电东送”的国家重大工程，是三峡集团在金沙江下游投资建设的四座梯级水电站中的第二个梯级。电站装机总容量为1600万千瓦，仅次于三峡工程。电站每年可提供600多亿千瓦时清洁电能，日最大发电量可满足1.48亿人一天的生活用电。

　　图为白鹤滩水电站。（许健 摄）

　　图为白鹤滩水电站。（许健 摄）

　　白鹤滩水电站共安装16台100万千瓦水轮发电机组，机组水力设计、电磁设计、通风冷却、高性能材料研发应用达到世界领先水平。白鹤滩水电站首批机组于2021年6月28日投产发电，2022年12月20日全部机组投产发电。白鹤滩水电站投产以来，绿电输送长三角地区，为我国实现“双碳”目标、促进经济社会发展全面绿色转型作出重要贡献。

　　随着白鹤滩水电站全面建成投产，该电站与已建成的乌东德、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等世界级大型梯级电站构成世界最大清洁能源走廊。6座电站共安装110台水轮发电机组，总装机容量达7169.5万千瓦，年平均发电量约3000亿千瓦时，可满足超3亿人一年用电需求，每年可节约标准煤超9000万吨，减排二氧化碳超2.4亿吨。

　　“我们始终把白鹤滩水电站安全运行工作放在首位，精心组织电站运行管理，全方位监视设备运行工况，科学开展设备趋势分析与运行诊断，合理安排机组运行方式，积极探索掌握百万千瓦机组运行规律，为机组应发尽发、多发满发创造良好条件，确保电力安全稳定供应。”长江电力白鹤滩电厂副厂长马龙表示。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
欧盟将调查中国钢铁企业？商务部：欧方做法扰乱国际贸易秩序
　　人民网北京10月12日电 （记者孙红丽）10月12日，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。 有记者问，最新报道显示，欧盟计划在本月和美国举办的峰会上宣布对中国的钢铁企业开展反补贴调查，商务部怎么看该事件对于中国钢铁企业的影响？ 商务部新闻发言人何亚东表示，欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施，包括实施数年且广受诟病的全球钢铁保障措施、对多个国家和地区的钢铁产品采取的60余项反倾销反补贴措施等。…
商务部：加快推动促进汽车、家居、电子产品消费等政策措施落地见效
　　人民网北京10月12日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东10月12日在商务部例行新闻发布会上表示，步入四季度，商务部将多措并举推动消费持续恢复和扩大，加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等政策措施落地见效，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。 何亚东介绍，今年中秋国庆假期，全国消费市场人气旺、活力足，市场销售平稳较快增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部