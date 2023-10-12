新华社北京10月12日电（记者姚均芳）记者从中国银行了解到，今年以来，中行积极拓展跨境人民币产品服务，前8个月已办理跨境人民币结算22.59万亿元。

其中，中行境内机构办理跨境人民币结算8.29万亿元，同比增长22%；中行境外机构办理跨境人民币结算14.3万亿元，同比增长4.45%。

中国银行交易银行部副总经理刘云飞说：“中行境外机构中，涉及共建‘一带一路’国家的机构办理跨境人民币结算业务5728.52亿元，同比增长90.41%。共建‘一带一路’国家跨境人民币使用增长迅速。”

近年来，中行不断拓展“一带一路”服务网络。2013年以来，中国银行境外机构新增覆盖26个国家，其中22个为共建“一带一路”国家。今年9月，随着中国银行利雅得分行开业，中行境外机构已覆盖64个国家和地区，其中包括44个共建“一带一路”国家。

中国银行公司金融部副总经理阎海思介绍，截至2023年6月末，中行在共建“一带一路”国家累计服务公司授信项目超过1000个，累计提供授信支持逾2900亿美元。“从重点领域来看，主要聚焦共建国家当地龙头企业、中资‘走出去’企业、外资‘引进来’企业等重点客群，聚焦绿色、数字、创新等领域，以及聚焦服务国内国际双循环，有效促进双边多边经贸往来，有效提升共建‘一带一路’国家当地民众获得感、幸福感的‘小而美、惠民生’的项目。”

此外，自2013年以来，中行还持续协助共建“一带一路”国家及相关机构在中国银行间债券市场发行熊猫债融资，截至2023年6月末，累计协助发行熊猫债29只，发行金额共计759.60亿元人民币。

(责编：胡永秋、袁勃)

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