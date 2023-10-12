前8个月中国银行办理跨境人民币结算22.59万亿元
2023年10月12日19:09 | 来源：新华网
小字号
新华社北京10月12日电（记者姚均芳）记者从中国银行了解到，今年以来，中行积极拓展跨境人民币产品服务，前8个月已办理跨境人民币结算22.59万亿元。
其中，中行境内机构办理跨境人民币结算8.29万亿元，同比增长22%；中行境外机构办理跨境人民币结算14.3万亿元，同比增长4.45%。
中国银行交易银行部副总经理刘云飞说：“中行境外机构中，涉及共建‘一带一路’国家的机构办理跨境人民币结算业务5728.52亿元，同比增长90.41%。共建‘一带一路’国家跨境人民币使用增长迅速。”
近年来，中行不断拓展“一带一路”服务网络。2013年以来，中国银行境外机构新增覆盖26个国家，其中22个为共建“一带一路”国家。今年9月，随着中国银行利雅得分行开业，中行境外机构已覆盖64个国家和地区，其中包括44个共建“一带一路”国家。
中国银行公司金融部副总经理阎海思介绍，截至2023年6月末，中行在共建“一带一路”国家累计服务公司授信项目超过1000个，累计提供授信支持逾2900亿美元。“从重点领域来看，主要聚焦共建国家当地龙头企业、中资‘走出去’企业、外资‘引进来’企业等重点客群，聚焦绿色、数字、创新等领域，以及聚焦服务国内国际双循环，有效促进双边多边经贸往来，有效提升共建‘一带一路’国家当地民众获得感、幸福感的‘小而美、惠民生’的项目。”
此外，自2013年以来，中行还持续协助共建“一带一路”国家及相关机构在中国银行间债券市场发行熊猫债融资，截至2023年6月末，累计协助发行熊猫债29只，发行金额共计759.60亿元人民币。
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 欧盟将调查中国钢铁企业？商务部：欧方做法扰乱国际贸易秩序
- 人民网北京10月12日电 （记者孙红丽）10月12日，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。 有记者问，最新报道显示，欧盟计划在本月和美国举办的峰会上宣布对中国的钢铁企业开展反补贴调查，商务部怎么看该事件对于中国钢铁企业的影响？ 商务部新闻发言人何亚东表示，欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施，包括实施数年且广受诟病的全球钢铁保障措施、对多个国家和地区的钢铁产品采取的60余项反倾销反补贴措施等。…
- 评论
- 关注