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推动汽车后市场高质量发展！九部门印发指导意见

2023年10月13日07:59 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，近日，商务部等九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，提出7方面政策措施。

《指导意见》提出，力争到2025年，汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，后市场在汽车产业链、价值链、创新链中的作用更加突出，新产品、新技术应用更加普及，新业态、新模式发展更加成熟，行业管理制度更加完善，汽车使用环境持续优化，更好满足消费者多样化汽车消费需求，有效推动汽车后市场高质量发展。

《指导意见》提出7方面政策措施。一是优化汽车配件流通环境，提出制订实施汽车后市场配件流通标准、鼓励发展连锁经营等配件流通模式，推动汽车配件流通规范、透明、高效发展。

二是促进汽车维修服务提质升级，提出加快新能源汽车维修技术标准体系建设、加强售后维修培训、发展汽车绿色维修、提升汽车维修数字化服务能力，更好支撑新能源汽车产业发展和保护车主权益。

三是构建多层次汽车赛事格局，支持开展新能源汽车、智能网联汽车等新型赛事活动，发展国际级、国家级汽车赛事。

四是加快传统经典车产业发展，提出研究制定传统经典车国内管理和进口政策，支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务。

五是支持自驾车旅居车等营地建设，加强政策支持，促进房车旅游消费发展。

六是丰富汽车文化体验，支持地方推进汽车博物馆和汽车影院等项目建设运营、组织开展汽车文化交流活动。

七是优化汽车消费金融服务，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化对汽车使用消费的金融服务。

《指导意见》要求，准确把握汽车市场发展规律，充分认识汽车后市场发展的积极重要意义。加快汽车后市场相关法规标准体系、质量认证体系建设，提高依法行政和标准化水平。充分发挥行业组织的桥梁纽带作用，及时反映行业企业诉求，搭建行业交流服务平台。

(责编：孙红丽、高雷)
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