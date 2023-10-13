原标题：撑起保险保护伞 传递金融正能量 阳光保险创新开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

2023年金融消费者权益保护教育宣传月于9月15日正式启动。阳光保险积极响应活动号召，扎实有序开展金融知识普及活动，通过创新方式引导广大消费者提升风险防范能力与金融素养，并利用活动契机进一步提升客户服务体验，展现对金融消费者权益保护的新担当、新气象。

宣教创新化，撑起消费者权益保护伞

9月15日金融宣教月启动当天，在北京，阳光保险积极参加金融宣传月活动启动仪式及现场宣教活动，阳光财险在北京复兴门金融街购物中心喷泉广场设置宣教展台，制作一张张蕴含消保知识的特色书签，通过互动答题的方式，寓教于乐，“学中玩、玩中学”，宣教展位人头攒动，成为当天活动广大市民争相前往打卡的“热门展位”之一。在深圳，阳光保险参加以“智慧科技聚鹏城，老有颐养圳幸福”为主题的首届深圳国际智慧养老产业博览会，在展示公司产品与服务优势的同时，向参观市民发放反诈宣传资料、普及金融知识，并现场组织了“全民cosplay”金融素养提升嘉年华等形式多样的主题宣传展活动。

阳光保险其他各级机构也积极组织各类线下宣教活动，通过在活动现场摆放金融知识易拉宝、发放宣传折页、开展知识问答等多种方式，向广大市民宣讲金融常识、防范电信网络诈骗知识及防范技巧等，提升消费者风险识别能力，增强消费者自我权益保护意识。

活动期间，阳光人寿开展“阳光消保卫士”教育宣传活动，以帆布袋为宣传工具，以各级机构柜面、业务人员为媒介，让消费者把知识“袋”回家。

此外，阳光保险通过手机APP、微信公众号、官网等渠道开展金融知识有奖问答、征集金融知识优秀短视频、开展以案说险等活动传播金融知识，提示消费者防范金融风险。同时，阳光保险还在全国各地柜面设立“消费者教育宣传专区”，播放教育宣传视频、发放宣传手册、开展宣讲活动等，提升活动参与率和覆盖率。

聚焦“老少新”，开展“五进入”

此次活动期间，阳光保险聚焦农村地区、边远地区、少数民族地区等重点区域，及老年人、青少年、新市民等特定人群，加强金融知识的传播及对风险的警示。

阳光保险积极开展“五进入”活动，由高管率先垂范，带领全员“走出去”，与消费者面对面普及金融知识。各级机构走进商场、社区等发放教育宣传手册，围绕当前常见网络诈骗形式、防范诈骗小常识等内容，开展金融知识宣传教育课堂，以简单直观的形式向消费者普及金融知识。

阳光保险还借助开学军训的契机，走进当地院校开展金融知识进校园活动，向广大师生发放宣传手册，耐心讲解金融知识，认真答疑解惑，提示广大师生认清校园贷、非法集资等非法金融活动的危害性，增强反洗钱、个人信息保护等意识。一位大一新生表示：“这次的宣传活动太有意思了，我们学到很多实用的金融知识，我要把今天学习到的金融知识分享给亲戚朋友，让大家都能更好的保护自身权益。”

高管下一线，聆听客户声音

此次“金融消费者权益保护教育宣传月”中，阳光保险还开展特色化“高管聆听客户声音”系列活动，各分支机构负责人走出办公室、深入一线，与客户面对面，切实了解客户的需求，解决客户的问题，为客户提供有温度、有品质的服务。

阳光人寿山东分公司开展“高管面对面”活动，充分发挥“领头羊”作用，营造“高管带头、全员参与”的活动氛围，倾听客户心声，解决消费者“急、难、愁、盼”问题，切实做好“为民办实事”。

阳光财险湖南分公司负责人走进柜面接待来访客户，全辖各级机构同步开展了本次活动，与客户深入交流，倾听客户建议，了解客户需求，并围绕保险有关的金融消费问题，多层次、多样式、有针对性地进行金融知识普及，引导金融消费者正确使用金融服务，合理维护自身权益。

其实早在2018年，阳光保险就已建立高管聆听客户声音的常态化工作机制，在全国范围内，通过线上、线下各种渠道，开展了“高管聆听日、高管服务日、高管体验日”系列活动。可以看到，从高管到每一位员工，无数阳光人都在用实际行动传递爱与责任，始终坚持想客户所想、急客户所急、供客户所需。

面向未来，阳光保险还将继续以“爱与责任”传递阳光温暖，为消费者办惠民、利民、便民的好事，进一步发挥保险保障作用，切实提升消费者获得感、幸福感、安全感。

(责编：曹淼、李源)

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