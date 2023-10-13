原标题：以可持续计算推动可持续未来

如果说，算力是智能时代的生产力底座，那么能源毫无疑问就是这个底座最重要的支撑。新计算产业已与经济发展息息相关，如何以可持续计算推动可持续未来？

行业内如英特尔、浪潮信息、中国电信、特斯联、同方计算机等技术企业，已经通过自己的实际实践，在技术探索的过程中摸索出更优的碳排放发展路径。

IDC数据显示，受AI影响，从2022年到2026年，中国区人工智能算力规模年复合增长率将达到52.3%，换句话说，4年之后，中国算力规模预计将翻5倍。在这之间，电力需求增长不难想象。

因此，如何在减碳时做好投入与效率之间的平衡，是对很多企业的灵魂拷问。眼下，围绕“云、网、边、端”四个方面，已经产生了一些成熟的案例。

首先是“云”。以数据中心为例：大量的数据吞吐和运算，使数据中心面临着前所未有的能耗和散热挑战。据一份2019年的中国数据中心统计，在一座数据中心的能耗中，约有43%的能源用于IT设备散热，基本与45%的IT设备自身的能耗持平。

既往的数据中心大量采用风冷散热，据《数据中心高效绿色冷却技术》，高性能计算设备的常见产热量为 100W/cm2，而风冷技术的最大散热容量为 37W/cm2，这种热容量的不匹配会使算力下降甚至损害设备。而如果增加通风空间，空间利用率差、还要部署更多风冷设备，能耗将继续飙升。

在节能需求背景下，已经有很多企业开始探索液冷的可行性，在这其中，英特尔与浪潮信息、以及其他产业生态伙伴联合创新，共同促成了全新的数据中心液冷标准。降低了液冷系统的设计与使用成本、提升系统可靠性。推动建立并完善冷板液冷的生态系统，帮助生态内更多云服务商减碳与增效。

其次是“网”。中国电信作为云服务与网络基础设施提供方，担任着分配算力、为数字产业提供运算支撑的重要角色。而由于网络中分布大量不同规模的计算资源，不同用户的需求也不尽相同。复杂的现状下，每个节点 分配、高时延的响应，积累起来，都可能导致大量算力的浪费。

在这个过程中，中国电信通过与英特尔合作推出算力网关，以提供更高的分配效率，减少了资源浪费的同时，提升了消费者的使用体验，实现了需求与算力资源做优化匹配。

再次是“边”。英特尔与城市级物联网服务商特斯联的合作，通过边缘端的设备感知园区的温度、光亮、工作人员位置来实时控制电器工作状态，来实现能源的最佳利用。为正在普及的智慧园区、智慧城市带来了更少的碳排放，提升了效率。

最终是“端”。作为离普通人最近的设备，英特尔和同方一起，通过选材、生产、运输、使用、回收每一个环节的碳排放量优化，为电脑带来更加绿色的生产力。比如：优化整机结构、内部使用无线缆设计，索减冗余元件，优化功耗体验。并通过绿色材料使整机更易于拆解、维修、回收。每台设备相较于传统台式机，大大下降了碳排放量，在商用终端巨大的保有量下，使用更加绿色的终端产品将会为世界带来不可小觑的从源头开始减少的碳排放量。

当“端”通过接入网络来访问“云”端的数据和算力，“边”缘形成对“端”的数据能力补充，算力通过“网”被分配到合适的场景。这种基于开放，共同通过技术优化每一个环节的合作，已经形成了一个全方位减碳生态。

在“云网边端”一体的生态下，这当中无数个节点和环节都能减少资源浪费、提升效率，对于一个有着巨大增长潜力的领域来说，将能力赋能到产业链的每一个环节，聚沙成塔之后，给普通人带来的生活便利，给环境带来的改善。

当国内科技行业纷纷迈出“减碳”步伐，英特尔的身影正出现得愈加频繁。

英特尔在国际市场有着更加成熟的环保经验；可为其带来了更加成熟的技术优势。其在外部广泛的生态合作之外，英特尔依然正通过自身的一些案例和实践，将各种减碳经验扩散到行业，给到参考。

首先，英特尔正通过技术带来的效率优势，去帮助自己降低生产运营本身带来的碳排放：持续重构和优化设计、采购、制造、产品交付和服务方式，推进绿色化学的发展，严格执行水资源的管理、再利用和恢复，减少整个供应链的垃圾填埋和温室气体排放……英特尔将这些环节做到精益求精。

其次，是推动资源的循环利用。芯片制造过程中，需要大量的水资源用以清洗晶圆表面的杂质。尤其在制程接近极限的今天，半导体零配件的清洗成果对晶圆良率的影响非常大。零配件如果表面脆弱、或者是有细微分子残留，将会成为晶圆生产过程的污染源，随着线程缩小，一些过去没有影响良率的细微分子，也会成为影响品质的关键。而为了优化水资源的使用，英特尔采取了一系列手段：根据《英特尔企业社会责任报告》最新统计，2022年英特尔全球节约用水96亿加仑。在中国，英特尔成都工厂通过升级冰机和冷却塔管理系统与控制设备，年节电量275万度，节水约4,000立方米，减少碳排放2,100多吨。

除此之外，在保证无产品质量影响的前提下，英特尔成都工厂开展包装盒循环利用， 预计每年可减少晶圆包装盒用量约2万个；通过项目优化，取消晶圆包装物料和干燥剂以及湿度卡的使用，减少运输过程中如塑料、干燥剂和纸张等的消耗，估计未来 5 年可减少相关材料使用约67万个。实现了相同资源在生命周期中发挥更大的价值。并通过系统化措施，持续减少废弃物，2021年，英特尔成都工厂和大连工厂无害废弃物治理回收率均超过了97%。甚至还以拍卖方式将 1,146 台电脑和服务器通过翻新加工实现再次销售使用，有效避免因直接报废而产生的电子垃圾。

最后，是利用自己产业链中的地位，持续降低产品功耗。

除了与合作伙伴推出绿色PC之外，英特尔作为行业内芯片的重要提供方。在每一代处理器具有更高的性能的同时，合理优化，逐代降低产品的能耗，让计算设备完成相同的任务消耗的资源越来越少。更重要的是，在这个过程中，减碳不仅仅是口号式的目标，更成为了人人可参与的一项事业。

自2012年以来，英特尔成都志愿者就与公益组织合作，长期在云桥开展湿地护理、水源地保护工作。云桥湿地位于成都市主要水源地徐堰河、柏条河流域，是重要的水源涵养地。而柏条河、徐堰河并流最窄处原本生态较为脆弱，云桥湿地与毗邻的净菊湿地恰好构成了成都市饮用水水源的坚实生态屏障。二在社会各方的细心呵护下，云桥湿地记录的高等植物正从118种上升至353种，动物种类增加到220种，并观察记录到成都平原多种类动物的首例繁殖行为。

(责编：曹淼、李源)

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