中国浓香名酒高质量发展论坛（受访者供图）

10月11日，中国浓香名酒高质量发展论坛在上海举办。本届论坛以“品质浓香，共筑未来”为主题，聚焦并深入探讨浓香名酒的价值提升、产业创新、文化传承和市场拓展。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦（受访者供图）

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦在论坛上谈到，中国酒业已经进入新一轮产业调整阶段，如何发挥浓香白酒的品牌品质优势、消费群体优势、市场份额优势，助力行业跨周期高质量发展，是新时代白酒行业需要思考的重要课题。“面临新一轮市场竞争，浓香型白酒企业要坚定品类自信、品牌自信、品质自信，保持战略定力，既要立足企业看浓香品类，更要跳出自身看行业，共同做大市场蛋糕，才是浓香白酒企业实现高质量、可持续发展的根本之道。”曾从钦说。

曾从钦认为，共同做大浓香市场的关键在于打破市场认知误区，引导和重构浓香白酒在消费群体特别是高端消费群体中的价值认知，进一步把浓香白酒的价值优势转换为市场份额。

窖池是酿酒最重要的“生产设备”，尤其是浓香型白酒，是彰显名酒品质和个性的核心。“我们希望浓香名酒企业共同发声，引领市场正确认知浓香型白酒窖池和窖龄，完善浓香白酒品质表达体系；共同推进老窖池稀缺性认识和窖泥微生物认识，共同推进窖泥培育、窖池养护、窖池老熟等关键技术研究，共同探索‘泥窖生香’奥秘，筑牢浓香美酒的品质基础。”曾从钦说。

谈及白酒勾调工艺，曾从钦认为，勾调是酿造高品质白酒的重要工艺流程，有稳定产品风格、提升产品品质、优化产品结构的作用。“首先，只有将不同车间、窖池、酒龄、风味、特点的原酒通过勾调组合，才能保证浓香白酒的色、香、味、格的统一性和标准化；其次，在不添加其他任何非自然固态发酵产生的物质前提下‘以酒调酒’，能够使香味物质在相互作用中产生新的口感，形成独特风味；另外，通过勾调还可以推动产品创新和迭代升级，打造出更多个性化的优质基酒，有利于支撑构建多元立体的产品体系。”曾从钦解释说。

随着消费升级，消费者的保健养生需求更加强烈。曾从钦呼吁，希望浓香酒企共同加强研究，推动白酒与现代医学、生物学等领域的深度融合，用科学化语言诠释好、讲清楚浓香白酒的全面属性，提升市场价值认知。“未来，五粮液也将高举浓香大旗，秉持‘各美其美、美人之美、美美与共’理念，着力讲好浓香白酒的品质故事、低度故事、风味故事、价值故事和健康故事，助力重塑浓香白酒发展优势和价值体系，与业内同仁携手开创浓香白酒高质量发展的和美新局面。” 曾从钦说。

(责编：曹淼、李源)

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