大型演出普及电子票 观众对纸质票何以热情不减
“我的纪念票打印出来啦，咱也可以收藏了！”社交平台上，一位观众兴致勃勃地晒出她打印的华晨宇鸟巢演唱会“纸质票”，这张纸质票并非是真的演出票，而是自己将购票平台提供的电子纪念票截图打印到卡纸上。没想到，她的晒图获得不少网友点赞，大家纷纷留言：“这是怎么做的，尺寸是多少？我也好想要！”
随着电子验票的普及，越来越多的大型演出不再提供纸质演出票，但纸质票并非很快被淘汰，反而成为部分歌迷热衷拥有的纪念品。在数字化时代，观众对纸质票何以热情不减？
纸质票被粉丝视为收藏品
出于减碳减排的目的及方便人证合一的查验，目前，电子票成为大多数大型演唱会和不少剧场演出选择的出票方式。虽然不少大型演唱会在购票须知处说明，本场不再设置纸质票，但歌迷们却有了新的需求。
陈女士不久前在京观看了林俊杰的演唱会，这场演唱会的主办方不提供纸质票，进场前，她拿到的是一张热敏纸打印的小票。“没有纸质票，我就把这张小票留下了，可惜小票上的字会随着时间消失。”陈女士说，自己会把看演出和看展览的票都留着，“尤其是演唱会的票，去看的是自己喜欢的偶像，而且一张票也不便宜，还是希望能留下来，很有纪念意义。”
陈女士代表了不少歌迷粉丝的想法。网上，不少粉丝会收藏自己追随歌手前往各地观看演唱会的演出票，有的还制作了精美的票夹或手账本，用演出票串联起每场演出的时间地点。还有网友自己动手设计票面，用制图软件做出一张门票模板，演出后打印出来收藏。
而在已经开通电子票验票的各大剧场，也会出现独特的现象：每每演出开场前，票机前还是有不少观众排队，为的就是打印纸质票存留。“我喜欢的演出一定会把票打出来，不仅可以发朋友圈，有时候剧场有纪念章盖戳的活动，盖到票上最合适。”音乐剧爱好者芃芃说，她有几张收藏的演出票上还有演员签名，那是她在演出后去演员通道找演员，专门签在票面上的。
电子票绿色环保已成趋势
粉丝们对纸质票的期盼，在某种意义上折射的是电子票观演已经成为大势所趋。
早在2018年至2019年，大麦作为平台方就开始推行“无纸化”。2019年末，文化和旅游部也明确表示，将引导演出、文化娱乐等场所广泛应用互联网售票、二维码验票。2020年1月1日，张信哲在无锡体育中心体育馆举办的“未来式”世界巡回演唱会上，大麦网购票用户全部凭电子票扫码入场，这是无纸化技术在国内大型演唱会现场的首次规模化应用，“扫码观演”时代到来了。
2020年，始料未及的新冠疫情到来，在防疫条件允许的情况下，剧场演出日渐开放，“无接触”的需求大大提升了公众对电子票码的接受度，电子票证无接触验票逐步推广。有数据显示，2019年大麦无纸化消费占比仅为25%，2021年这一数据已经提升至64%，“扫码”“刷证”观演成为不少年轻人的选择。“我很容易接受电子票，主要不再担心忘带票，原来忘了带票只能风风火火回家拿，现在到剧场打开手机就行了。”观众方女士说。
“电子票的推行有其便利所在，便携易检票，确保人票证合一，绿色环保，相比之下，纸质票的存在更像是满足歌迷心里的收藏价值。”知名乐评人卢世伟说，电子票和纸质票的对比，有点像在数字音乐时代，还有人喜欢买磁带和黑胶唱片，“有人觉得实体的东西更有仪式感。”
“仪式感”需求可合理解决
一边是盛行的电子票，一边是歌迷希望收藏的纸质票，看似冲突，背后其实是技术升级换代过程中带来的体验感的变化。
“观看演出不只是纯物质消费，也有精神愉悦感，对于一些观众来说，票纸像一串钥匙，打开的是一段记忆。”卢世伟说，他很理解歌迷对仪式感的需求，他建议主办方或票务平台可以推出类似于纸质票的周边产品，可以融合艺人创作和巡演概念，做成纪念卡、明信片等偏设计感的卡纸，不一定只表现为演出票的票面。
网络上，也有部分歌迷建议演出主办方，希望提供可打印的纸质纪念票，就像现在的纸质火车票一样，有需求可以打印，或者演出之后提供寄送服务。观众陈女士说，“只要价格不太贵，我能接受，毕竟现在演唱会现场，只有荧光棒可以拿走留作纪念了。”
观众希望保有“仪式感”的需求，也被主办方、相关票务平台看到，部分热门演唱会主办方会与票务平台推出官方电子纪念票，观众购买后，长方形的纪念票会出现在大麦APP的“票夹”中。今年，2023张杰未·LIVE“曜·北斗”演唱会在京举办，大麦也曾联合主办方推出数字藏品门票，运用区块链技术，再附上张杰的语音邀请，带给粉丝独一无二的稀缺性体验。
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