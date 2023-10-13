中汽协：9月汽车产销量均创历史同期新高
11日，中汽协发布2023年前三季度汽车产销数据。2023年1-9月，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。其中，汽车国内销量1768万辆，同比增长1.9%；汽车出口338.8万辆，同比增长60%。
结合上述数据，中国汽车工业协会副秘书长陈士华分析称，伴随政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复，积极因素累积增多，产需两端继续改善。三季度，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势。9月，汽车产销量均创历史同期新高，新能源汽车和汽车出口延续良好表现。
展望全年，陈士华认为，随着各项促汽车消费、稳行业增长政策持续落地，效应不断累积，将对四季度汽车市场形成有力支撑，有助于汽车行业实现全年稳增长目标。
数据来源：中国汽车工业协会。
历史同期新高！9月汽车产销环比涨超一成
中汽协数据显示，2023年9月，汽车产销分别达到285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%，产销量均创历史同期新高。
作为传统的汽车销售旺季，“金九银十”的表现通常决定着全年车市的走势。为何今年9月我国汽车产销量创历史同期新高？
在陈士华看来，三季度，汽车产销整体表现好于预期。国家层面出台了一系列促消费的政策，地方层面积极响应，相继制定出台了发放消费券、购车补贴等措施，加之秋季企业新品集中上市，物流行业企稳回升也带动了货车的增长，车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。
数据来源：中国汽车工业协会。
加速普及！大约每卖出三辆车就有一辆是新能源
中汽协数据显示，2023年9月，新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。1-9月，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%
上述数据意味着，目前所售的全部新车中，已有近三分之一是新能源汽车。当下，我国新能源汽车正呈现高端化的特点，价格区间呈明显的结构性向上趋势。
据中汽协统计，新能源乘用车中，8-25万、30万以上同比呈现正增长，其中35万-40万级涨幅最大。其中，8万以下、25-30万同比下降。目前销量仍主要集中在15万-20万级，累计销量193.3万辆，同比增长66.4%。
为何高价区间的新能源乘用车销量涨幅最大？中汽协副总工程师许海东认为，近段时期，中国高端新能源汽车在品牌上的表现值得称道。在30万以上的市场中，传统品牌、造车新势力的新车产品力非常突出，对传统的豪车品牌已经形成了挤压效应，并进一步演变为长期趋势。
数据来源：中国汽车工业协会。
全球崛起！汽车出口同比增长超六成
中汽协数据显示，2023年9月，汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。1-9月，汽车出口338.8万辆，同比增长60%，其中，传统燃油汽车出口256.3万辆，同比增长48.3%；新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。
在汽车出口增长过程中，新能源汽车发挥了显著作用。对此，许海东认为，从数据上看，目前出口的主力虽然是传统燃油车，但中国新能源汽车的产品竞争力有目共睹，因此才会被国外消费者接受。
此前，欧盟曾宣布将对中国出口电动汽车发起反补贴调查。在许海东看来，欧盟可能希望通过上述措施，阻止或延缓中国新能源汽车对欧洲市场的冲击，并给当地企业留下追赶的窗口。
“单靠贸易手段，应该是没法阻止中国车企在全球崛起的。”许海东强调，因为中国车企崛起的核心在于产品竞争力。如果按照公认的国际贸易的规则，中国车企的出口之路还会继续前行。
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