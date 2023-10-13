陈康亮

原标题：中央汇金罕见增持四大银行，释放哪些信号？

中国A股迎来重磅消息，中央汇金投资有限责任公司(下称“中央汇金”)时隔8年再度增持国有“四大行”股份。此间分析人士表示，中央汇金此番罕见出手，有利于提振市场信心，加速市场底部确立，催化金融板块行情。

11日晚间，中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行集体发布关于控股股东中央汇金增持该行股份的公告。公共显示，中央汇金于当天分别对中国银行、农业银行、工商银行、建设银行增持约2489万股、3727万股、2761万股、1838万股A股股份，并表示拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持本行股份。

按照11日的收盘价计算，汇金公司对中国银行、农业银行、工商银行、建设银行的增持金额分别约为0.94亿元(人民币，下同)、1.36亿元、1.3亿元、1.17亿元，合计增持金额约为4.77亿元。

中央汇金是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。中央汇金根据中国国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。

消息发布后，12日A股三大股指悉数上涨，具有代表性的上证指数高开高走，升破3100点关口。保险、银行、券商等金融板块当天集体上涨。

东北证券分析师沈正阳表示，中央汇金作为“国家队”增持四大行具有较强的信号意义，历史上国家队增持是市场构筑中期底部的标志性事件。考虑到9月份以来产业资本减持力度减弱、境外资金已改变单边净流出的趋势，叠加中央汇金增持“四大行”等利好，这意味着目前A股已至中期市场底部区域，投资者应保持耐心。

东莞证券分析师卢立亭表示，中央汇金本次增持为中国资本市场注入“强心剂”。中央汇金是国有独资公司，是中国金融市场的重要参与者。复盘历史，中央汇金分别于2008年、2009年、2011年、2012年、2013年、2015年多次增持银行股，增持后二级市场反馈良好。近期A股表现相对疲软，信心不足，本次增持有利于提振市场情绪与稳定市场预期，并带动更多增量资金入场。

在方正证券分析师曹柳龙看来，关于中央汇金的增持公告一般能够成为 A股“市场底”确立的“发令枪”。从市场走势来看，相关增持公告发布后，A股“市场底”最快4天就能够确立，最慢的要86天才能确立。中央汇金增持公告发布后到A股“市场底”确立的平均滞后期在1个月左右。

银行板块被不少分析人士视为此次增持的直接“受益者”。华泰证券分析师沈娟认为，历次中央汇金增持后，银行指数在1月至3月内均有所回升，并跑赢市场整体表现。2008年、2009年中央汇金公司增持银行股后，银行指数于次日大涨。2011年至2015年的四轮增持后，银行指数亦在三个月内反弹，且相较大盘跑出超额收益行情。此次中央汇金公司增持“四大行”，被市场视为重要政策信号，有望提振银行板块整体行情。

华创证券分析师贾靖指出，此次中央汇金增持的背后是银行股长期低估值和稳健基本面的背离。商业银行近5年来整体盈利一直保持相对稳定，行业净资产收益率整体维持在10%至11%的水平，而同期银行板块估值则一路下行，行业稳定的盈利水平、稳定的分红水平和持续下行的估值水平呈现背离，增量资金入场有望驱动银行股估值持续修复，同时看好保险、券商在情绪修复下的市场表示。

曹柳龙则提醒，历史来看，中央汇金曾先后以直接或间接方式在二级市场增持非银行金融个股，包括2次增持券商股和1次增持保险股，建议关注后续增持范围扩大的可能性。

公开资料显示，截至2022年12月31日，中央汇金控股参股机构包括申万宏源集团股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。

(责编：申佳平、陈键)

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