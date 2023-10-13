李晓喻

原标题：中国商务部回应欧盟或宣布对华钢铁企业开展反补贴调查

针对欧盟或将宣布对中国的钢铁企业开展反补贴调查，中国商务部新闻发言人何亚东12日称，中方坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径，将密切关注欧方后续行动。

10月12日，中国商务部在北京举行例行新闻发布会。针对欧盟或将宣布对中国的钢铁企业开展反补贴调查，商务部新闻发言人何亚东称，中方坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径，将密切关注欧方后续行动。 中新社记者 赵隽 摄

有报道称，欧盟计划在本月和美国举办的峰会上宣布对中国的钢铁企业开展反补贴调查。对此，何亚东在当天举行的新闻发布会上表示，欧盟长期对进口钢铁产品采取各种贸易限制措施，包括实施数年且广受诟病的全球钢铁保障措施、对多个国家和地区的钢铁产品采取的60余项反倾销反补贴措施等。欧盟钢铁市场成为全球贸易壁垒多、产品价格高的市场之一。

何亚东称，欧方上述做法扰乱国际贸易秩序，推高下游生产成本，影响消费者利益，无益于全球产业链供应链稳定，无益于本土产业长远发展和市场健康运行。

他表示，中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径，将密切关注欧方后续行动。

(责编：申佳平、陈键)

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