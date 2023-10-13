张佳欣

原标题：迄今最全人脑细胞图谱发布

12日，同时发表在《科学》《科学进展》和《科学·转化医学》杂志上的21项研究，公布并详细解释了迄今为止最全面的人类脑细胞图谱。这些研究对3000多种人类脑细胞类型进行了特征分析，阐明了某些人类脑细胞与其它灵长类动物的区别。与之前发表的论文相比，新研究和数据揭示了人脑许多区域的神经系统细胞构成以及人脑的独特之处。

涉及其中3项研究的团队共同创建了人脑细胞图谱的第一稿，包括潜在的基因表达和基因调控架构，展示了不同个体之间脑细胞的差异，为健康和疾病中的细胞分型提供了基准参考，进一步探索了细胞类型的变化如何受到大脑区域的影响。

了解脑细胞组织的哪些特征独属于人类，而不是非人灵长类动物，是该项目的一个关键目标。其中一项研究使用了成年人类、黑猩猩、大猩猩、恒河猴和普通恒河猴的比较单核转录学方法来探索这一点。研究表明，尽管黑猩猩和人类拥有更相近的共同祖先，但黑猩猩神经元更像大猩猩神经元，而不是人类神经元。

还有的研究探索了人类大脑中复杂的细胞排列是如何在出生后的最初阶段建立起来的，发现了怀孕的前3个月人类大脑中的细胞状态。

在《科学进展》的8篇论文中，研究人员探索了人脑中快速放电的中间神经元如何保持同步频率。

《科学·转化医学》上的一项研究将重点放在了生命早期的炎症上，这是几种神经疾病的危险因素。分析表明，炎症主要与两种类型的抑制性神经元的变化有关，即浦肯野神经元和高尔基体神经元。

整个研究工作是美国国立卫生研究院“推进创新神经技术脑研究计划”（BRAIN）“大脑细胞普查网络项目”（BICCN）的一部分，该计划于2017年启动。此次发表的论文是数百名科学家利用最先进的分子生物学技术进行的一系列合作研究的成果。

美国索尔克基因组分析实验室主任、霍华德·休斯医学研究所研究员约瑟夫·艾克称，这标志着“脑科学新时代的开始”。

深圳华大生命科学研究院脑科学主任科学家、研究员刘石平向科技日报记者介绍，这项研究为人们理解人类大脑的结构和功能提供了宝贵信息，将有助于进一步的研究和临床应用。它代表了科学界在解开大脑奥秘方面的重大突破，为未来的神经科学研究开辟了新方向。

(责编：申佳平、陈键)

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