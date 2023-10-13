史俊斌

原标题：中欧班列续写丝路新传奇

千年之前，古丝绸之路上，络绎不绝的驼铃商队，承载着东西方的贸易和文明交流；千年之后，中欧班列（西安）常态化开行，为共建“一带一路”高质量发展注入了强劲动能。

古丝路起点有了西安国际港站

9月28日，满载着165辆汽车的X8489次中欧班列，从西安国际港站驶向俄罗斯首都莫斯科。至此，中欧班列（西安）开行以来，累计突破2万列，西安国际港站成为全国中欧班列开行量最大的车站。

李沛是西安国际港站的调度员，其主要工作就是做好中欧班列的运输组织。“10年前这里叫新筑站，只是个四等小站，全站只有22名职工。”李沛回忆道。

直到2013年共建“一带一路”倡议的提出，新筑站一下子被推上了时代的潮头，成为陕西中欧班列的始发站。2021年4月1日，新筑站正式更名为西安国际港站，也升级为一等站。

“陕西的第一趟中欧班列就是从这出发的。我当时就在现场，现在回想起来还是很激动。”李沛兴奋地说。

中国铁路西安局集团有限公司先后对西安国际港站进行3次扩能改造，将能够装卸货物的线路增至59条，12条货物线贯通，具备直接发车功能。

“今年以来，中欧班列（西安）已开行突破4000列，日均开行15列左右，每天平均1小时40分钟就有一趟中欧班列在西安国际港站开出或抵达。”西安国际港站站长王保录说。

开行10年来，中欧班列（西安）从最初的零散开行逐渐实现常态化运营，辐射范围也从最初的“线”延伸到现在的“面”。

目前，中欧班列（西安）常态化开行17条国际线路，通达45个国家和地区，开行21条“+西欧”线路，开行量占全国总量四分之一，其开行量、货运量、重箱率等核心指标持续领跑全国，畅通着国内国际双循环。

新丝路大通道“指挥中枢”更智能

中欧班列（西安）开行10年间，中国铁路西安局持续推进对西安国际港站信息化技术的投用，优化生产调度指挥中心岗位设置、功能布局、人员配置等，实时掌握中欧班列运输组织情况。

“我们基于95306系统、制票与货运站系统，大力推广‘货运生产作业与管控平台’，加快推进与合作单位数据共享，让生产信息服务运输组织提质增效。”西安国际港站货运车间主任白宽锋说。

中国铁路西安局集团有限公司与西安国际港务区、陆港集团、自贸港集团等相关单位合作，按照“整体规划、分期实施、重点突破、联网运营”的总体思路，推出中欧班列（西安）数字金融综合服务平台。同时，该公司依托移动互联网优势，在电脑与手机端推出“中欧班列综合服务平台”，面向国内外相关企业，提供班列办理一站式、一票制全流程配套服务。

“现在货主通过线上即可实现订舱、选舱、支付等流程办理，提升了中欧班列全过程办理时效，降低了合作伙伴运营成本。”西安国际陆港多式联运有限公司总经理邵博尔说。

西安国际港站通过“铁路车站综合管理信息系统”及时掌握场站股道内车列、车体信息，高质量编制阶段计划，运用好南北场调机运力；根据站内班列保有量及装卸作业进度，合理编制作业计划，及时编解对位，加密取送车频次，最大限度压缩非作业等工时间，提高了中欧班列运输计划兑现率。

(责编：申佳平、陈键)

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