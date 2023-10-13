胡健 马静波 吴守权

原标题：（乡村行·看振兴）山西大同：魏增福黄花丰产的“三板斧”

2023年，对于山西省大同市云州区黄花种植户魏增福来说，是值得高兴的一年。由于管理到位、精耕细作、适时灌溉，他的合作社承包的黄花地丰产又丰收，新鲜黄花菜亩产量达到2500斤，创合作社产量新高。

魏增福从2021年开始承包鱼儿涧村的黄花地。从小在村里长大的魏增福说起黄花的管理、种植、采摘如数家珍，“种黄花就要像种菜一样，要勤浇水、多施肥、多除草，要经常关注黄花的长势。首先要施好底肥，而且要用磷钾含量较高的肥料；其次追肥要适时，分见苔、抽苔和采摘前三个环节追肥；另外就是要因时加强灌溉、除草和打药。”

老魏之所以懂得这么多黄花种植知识，这与区里专门派来的技术员杨宝义、雷裕分不开。他们俩根据农时季节，深入田间地头，手把手教大伙儿如何正确使用肥料和保证水分，针对性地提出对策和方案，督促合作社科学种田。

一到黄花成长的关键时期，技术员们就隔三差五来到合作社的地里看看，查查有没有蓟马病和红蜘蛛，如果发现情况就及时通知合作社处理，确保黄花正常生长。

过去的黄花灌溉采取大水漫灌或者喷灌模式，效果不好。今年，魏增福在技术员的指导下，在黄花地里铺设了滴灌。“科学灌溉的好处非常多，滴灌可以把水分和肥料同时输送到黄花根部，既精准到位又毫不浪费。”老魏说，“同样的投入和管理方式，去年的亩产是1500斤鲜菜左右，今年尽管前期干旱又有病虫害却达到2500斤。”

万花药材专业合作社是当地黄花的主要采购机构，80多名采摘工常年服务于合作社。鱼儿涧村民张一北每年仅在万花药材合作社打工就收入万余元。魏增福介绍，采摘工的熟练程度特别关键，会采摘的人采摘得细致，既不开花也不碰角，无形之中就提高了黄花产量。熟练的采摘工不仅自己挣得多，也给合作社带来不错收益。

今年黄花采摘季，万花药材专业合作社已经卖出鲜黄花菜22万斤。魏增福深有感触地说，平日里做工程，收入不错，日子还算过得去。所以不盘算从种植黄花上挣钱，能为保护好发展好黄花产业尽自己的一份力量，同时给村民带来更多收入，就非常高兴了。

(责编：申佳平、陈键)

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