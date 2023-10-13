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江西余干：“小地坪”撑起百亿大产业

卢梦梦 叶伟
2023年10月13日09:41 | 来源：中国新闻网
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原标题：江西余干：“小地坪”撑起百亿大产业

　　鄱湖浩荡，风劲潮涌。地处鄱阳湖东南岸的江西省上饶市余干县，从20世纪90年代开始，吃苦耐劳的余干人走南闯北，用小磨片做出大产业，目前已形成集材料生产、科研、施工于一体的专业化地坪产业链，年产值超200亿元，全县从事相关产业人员达近万人。

　　从拓荒到深耕，余干地坪产业藏着怎样的“发展密码”？ 把时间拔回到20世纪90年代。彼时，从事水电安装的余干县梅港乡老虎口村村民朱鸿，在上海建筑工地施工时，偶然接触到地坪相关行业，发现地坪施工利润高，且从业的人员很少。

　　“那时候地坪施工主要市场在上海、杭州等大城市，以工业地坪为主，但是市场在不断扩大。”捕捉到商机后，朱鸿迅速转型，开始学习地坪施工。 由于吃苦好学肯干，通过几年的努力，朱鸿从简单的地坪磨光到掌握地坪施工系列技术，承接的施工订单越来越多。

　　2006年，他创办上海强立建筑工程(集团)有限公司，目前业务已经发展到全国，从单一施工到材料生产加工、设计、产品研发等，年产值稳定在2亿元以上。

　　“成立地坪施工队后，我开始动员身边亲友加入地坪行业，我家族里从事地坪行业的就有数十人之多，现在都有了自己的公司。”朱鸿说。

　　受到朱鸿创业成功的启发，2004年，余宁凡从余干来到上海跟随朱鸿跑市场。经过3年的努力，2007年余宁凡创办上海聚迅建材科技有限公司，从接单到施工，再到开办材料加工厂，公司年产值超过3000万元。

　　亲带亲、邻帮邻，余干地坪产业大军在朱鸿这样的创业先锋带动下，迅速做大做强，从梅港乡到余干全县，从事地坪相关行业的有近万人，注册企业600余家。

　　“从一人到万人再到百亿元产值，余干人做地坪靠的是口碑，第一代地坪人靠过硬的技术，在行业逐渐形成了‘余干地坪’良好的品牌效应。”上海宇途建筑装潢有限公司负责人袁丽鹏说，地坪的质量主要靠施工，只要是家乡来人进入地坪行业，前辈们强调最多的就是“品质”。

　　“随着经济的发展，地坪已经成为经济建设中必不可少的重要组成部分，特别是在航空航天、石油化工等领域，对高质量地坪的需求更是与日俱增。”朱鸿介绍，这些领域对于地坪的要求不仅仅停留在耐磨、防水、防滑等基本功能上，还要求地坪具有耐酸碱、耐高温、耐重载等更为复杂的特性。

　　要把地坪产业继续发展好，关键要加大科技创新。朱鸿便积极引导更多具有高学历的年轻人加入地坪行业。

　　毕业于浙江大学高分子材料专业的博士吴旭日，作为朱鸿的同乡，深度了解地坪行业后，于2017年成立纳谷新材料(杭州)有限公司，主要从事纳米硅聚合物油性硬化剂、纳米溶胶等相关地坪材料的研发生产，目前已获得专利21项。公司生产的纳米涂料等系列产品受到市场广泛认可，年产值8000余万元。

　　2020年，吴旭日还把从事IT行业近10年的高中同学刘福振也拉入了地坪队伍。经过市场考察，刘福振对地坪产业智能化前景信心满满，成立了公司专门从事地坪智能化技术创新研究。

　　据了解，目前，余干籍从事地坪行业的企业当中，有一批像吴旭日这样的专业人才。1997年出生的朱子豪从剑桥大学建筑设计专业毕业后，在鹰潭成立企业专门从事地坪材料的研发生产及施工。他们的加入，给余干地坪行业发展增添了无限的潜力。

　　余干地坪产业规模大、从业人员多，为了引导地坪产业更好地发展，今年4月8日，上饶市地坪行业协会成立，余干县地坪产业创业人士占90%以上，协会现有会员企业301家。

　　“组建地坪协会，给全县600余家地坪企业搭建了一个产业合作平台，让大家更好地抱团发展。”余干县委常委、统战部部长李才科表示，如今，天南地北从事地坪行业的群体中，一定有余干人的身影。

(责编：申佳平、陈键)
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