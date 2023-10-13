原标题：【乡村行 看振兴】农文旅融合发展 赋能乡村振兴

今天(10月12日)的《乡村行 看振兴》，我们来看各地立足特色资源，促进农文旅融合发展，全面推进乡村振兴。

清晨时分，福建宁德霞浦县三沙镇，霞光洒向海面。观景台上游客和摄影爱好者纷纷按下快门，记录下海边日出的美景。

三沙镇利用得天独厚的海岸线和近10万亩的滩涂，串起七八个村的旅游资源，修建约40公里的光影栈道，发展起摄影、民宿、餐饮等产业，打造旅游“光影小镇”。

依托生态美景，七彩丹霞山下的甘肃张掖南台村，不断升级酒店民宿和农家乐等基础设施，建设乡情家园，如今旅游业已占到全村经济总收入的85%；松花江上游的吉林白山市，修建沿江生态廊道，带动沿岸村民成立了以游船、民宿为载体的乡村旅游合作社。

乡村蕴含着丰富的文化资源。河南洛阳重渡沟村，深入挖掘织布、石磨等农耕文化，引入剪纸、酿酒等非遗体验项目，村民年人均收入超过5万元；安徽泾县章渡村，经过保护修复，曾经濒临倒塌的古建筑群被唤醒，带火了旅游，也带鼓了村民的腰包。

新理念、新元素为农文旅融合发展打开了新视野。贵州黔西化屋村，传承发扬苗绣、蜡染等手工技艺，开发100多种文创产品，苗族绣娘的“指尖技艺”正发展成“指尖经济”；山东临沂四门洞村，把萤火虫和溶洞打造成独特的旅游景区，并在此基础上建立了包含山东、广西、云南3家保护繁育萤火虫的基地，形成了一个萤火虫繁育新产业，小小萤火点亮了村民的致富路。

截至目前，全国累计推介1953个美丽休闲乡村，建设120个休闲农业重点县，发布精品线路超1000条，有力推动了农文旅不断融合发展。

(责编：申佳平、陈键)

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