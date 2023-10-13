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（乡村行·看振兴）江西崇仁：“冬闲田”摇身变成“致富田”

巫发阳 杨文辉
2023年10月13日09:42 | 来源：中国新闻网
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原标题：（乡村行·看振兴）江西崇仁：“冬闲田”摇身变成“致富田”

　　时值金秋，走进江西抚州市崇仁县六家桥乡七分村，农民在收割后的稻田里忙个不停，他们正抓紧时间往田里移栽西兰花。田间地头呈现出一派繁忙的冬种景象，“冬闲田”再次披上绿装，让群众增收致富有了新希望。

　　“以往水稻收割后，大部分田地都闲置了。如今，在乡贤的带动下，村民利用秋冬季种植西兰花，既不影响来年的水稻种植，也能增加当年的冬季收入，这是件一举两得的好事情。”七分村党支部书记周圆明介绍说。

　　图为崇仁县六家桥乡七分村农民正在移栽西兰花。杨文辉 　摄

　　带动村民种植西兰花的乡贤正是邓惠祥，看着基地里长势喜人的西兰花，他开心地说，“去年我们试种西兰花就取得了成功，现在我们已经和市场、农户签订了合同，采取订单式生产的新模式。如果这批效益好的话，未来我们会继续扩大种植面积。”

　　西兰花种植项目的开展，不仅把“冬闲田”充分利用了起来，还为当地农户提供了增收致富的好机会。“我投资了180万元，流转了520亩农田栽种西蓝花，希望赶在春节期间上市，销售到江浙沪一带。”种植户许昌富信心满满。

　　村民罗爱明也尝到了种植西兰花的甜头，之前的冬闲时期她都是“赋闲”在家，几乎没有什么收入。“现在村里种植西兰花，我们可以在这里做工，一天的工资就有135元。”罗爱明笑着对记者说。

　　利用“冬闲田”种植蔬菜，七分村并非个例。许坊乡三川桥村的田间地头里，农民正忙着移植油菜，三川桥村今年试种了将近50亩油菜，还邀请了农技人员前来指导，为充分利用土地资源、促进农民增产增收提供了坚实保障。

　　图为崇仁县许坊乡三川桥村农民正在移栽菜苗。杨文辉 　摄

　　据了解，江西崇仁县积极推广秋冬季菜稻轮作，因地制宜种植了各种高效农作物，让“冬闲田”变成百姓就近务工的“致富田”，也吸引了更多乡贤返乡发展产业，推进乡村振兴事业蓬勃发展。

　　近年来，崇仁县聚焦民生事业，实施“万企兴万村”行动，积极引导龙头企业、乡贤能人，通过土地流转的模式成片开发利用“冬闲田”，让这些抛荒地重新变成藏粮地，让“沉睡资产”焕发出新生机，为老百姓增收致富创造新机遇。

　　下一步，崇仁县委统战部将积极打造“乡贤+”模式，充分发挥乡贤人士“联系广泛、资源丰富、智力密集”等相关优势，引导在外乡贤能人利用自身技术、资金、人脉等资源返乡投资创业，通过汇乡贤之智、聚乡贤之力、用乡贤之能、发乡贤之声，形成多方合力，有效助推乡村产业兴旺和助农增收致富。

(责编：申佳平、陈键)
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