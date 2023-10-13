韩章云

原标题：（乡村行·看振兴）“中原小成都”蝶变记：乡村留“乡味” 茶食引客来

千米茶市街文艺演出不断、二十四套茶席秀准点上演，赏茶舞、茶艺，吃郏县“六绝”(茶水、牛肉、饸饹面、烧鸡、三炖、豆腐菜)……刚刚过去的“双节”长假，河南省平顶山市郏县姚庄回族乡的茶食文化节吸引了11万游客前来“逛吃”，深度体验乡村慢生活。

姚庄回族乡位于河南中部，是河南省唯一一个全域创建为国家4A级旅游景区的乡镇，也是远近闻名的长寿之乡、美食之乡。没有名山大川、不依江河湖海，凭借着茶文化与美食，靠着精心营造的乡村慢生活，这座豫中小镇走出了一条独具特色的文旅之路。

图为游客在河南省郏县姚庄回族乡的露天茶馆品茶。中新网记者 韩章云 摄

茶文化催动乡村游

据姚庄回族乡党委书记雷巍介绍，历史上，姚庄水路与陆路交汇，是千年前万里茶道的重要节点，虽不产茶，但早在宋代这里就茶肆林立、饮茶之风已盛。

如今，漫步姚庄，茶壶标识、雕塑随处可见；运粮河畔的茶舍里，品茶的茶客怡然惬意、茶具里的热气氤氲升腾；临街的牛肉店、烧鸡店一家挨着一家……乡村慢生活的松弛感扑面而来，许多游客将之誉为“中原小成都”。

图为河南省郏县姚庄回族乡村落景观。中新网记者 韩章云 摄

饮茶文化底蕴为姚庄发展乡村旅游奠定了基础。自2017年起，姚庄确立了“打造全域旅游环境，发展全域旅游经济”的发展目标。拒绝大拆大建，让乡村留住乡愁，这是姚庄的规划。

姚庄的建筑以红砖、黄泥、灰瓦为主要元素，统一对主街、胡同、庭院等进行景观提升的同时，又保留村子的老味道。老槐树下摆着石桌石凳供村民休息乘凉，石槽、石磨盘陈列于街角组成微景观，同心里、长寿巷、共建胡同等12条主题文化胡同，让游客在村中漫步之时又能领略姚庄多样民俗文化……姚庄建成了贯通全乡6个行政村、14个自然村环乡景观廊道、景观河道20公里，全域乡村旅游向着精细化、特色化、规范化、品牌化渐进发展。

全民参与强乡富民

调动村民参与全域旅游建设，姚庄也有自己的一套“秘笈”：在项目上做文章、在方式上下功夫、在惠农上搞创新，让村民看到搞全域旅游实实在在的好处，让大家吃“定心丸”。

雷巍介绍说，近几年，姚庄筹集社会资金300万元，用于公益助学、道路硬化、生态绿化、公共场所改造等惠民工程，化解民众急难愁盼的“最后一米”问题196个；同时免费提供种苗、技术，建成千亩休闲采摘园，发展生态农业，将生产、加工、观光研学相融合，不断推进强乡富民。

如今，春有樱花音乐节、夏有茶食文化节、秋有田园采摘节、冬有回味年货节……姚庄四季主题文化活动让全域乡村旅游火起来。今年以来，姚庄已累计接待游客60万人次，村民人均旅游增收1万元以上。刚刚过去的“双节”，姚庄旅游收入就达500万元。

图为河南省郏县姚庄回族乡静谧的运粮河。中新网记者 韩章云 摄

对于姚庄，游客赵磊几乎每个月都会来一次，这里的茶食令他和家人念念不忘。“上午学着当地人的模样在茶馆喝茶，中午吃饸饹面或者老式八大碗，晚上啤酒烧烤住民宿，返程时再带上卤牛肉、烧鸡……在姚庄，脚步慢了、心放松了。”

为严把旅游品质关，当地成立旅游经济商会、肉食品加工行业协会、餐饮行业协会、矿泉水加工行业协会、农家茶行业协会……通过发挥协会引领带动作用，促进关联产业协同发展、当地民众共享发展，群众受益最大化。

2020年12月，姚庄成为河南省唯一一个整乡创建的国家4A级旅游景区。也先后荣获“全国特色景观旅游名镇”“国家卫生乡”“国家生态乡”“中国美丽休闲乡村”等诸多荣誉。对于未来，雷巍表示，姚庄将沿着文旅康养路线，让游客在这里能将匆忙的脚步停下来，体验慢生活，这就够了。

(责编：申佳平、陈键)

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