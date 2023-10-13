李凡

原标题：乡村行 看振兴丨探访乌江“网红村”，这里的“旅游饭”为何越做越香？

既有传统的篝火晚会，又有现代的乐队表演、烟花秀，还提供柴火鸡、烙锅等特色美食盛宴……这个中秋国庆假期，位于贵州乌蒙山腹地的黔西市新仁苗族乡化屋村“花样”不断，吸引众多游客前来“打卡”。

化屋村篝火晚会（无人机照片）。（受访者供图）

“这几天村里每天的游客接待量都在4000人次以上，好多农家乐、民宿房间都提前订满了。”化屋村党支部书记许蕾介绍，位于乌江上游岸边的化屋村，今年新建了沿江观光旅游步道，多家特色民宿陆续投运，同时开展多场次趣味活动，村子的旅游“热度”不减。

化屋村原名“化屋基”，意为“悬崖下的村寨”，村民以苗族为主，整个村子被险峻的群山和乌江上游支流六冲河环绕。随着水、电、路等基础设施的改善，当地政府依托化屋村周边资源打造乌江源百里画廊景区，化屋村的一些村民陆续做起了旅游生意。

“家乡发展乡村旅游，开办农家乐是个好商机。”村民刘毅是化屋村较早吃上“旅游饭”的人，他在村里陆续和人合伙开了3家餐饮住宿一体的农家乐，每年收入在20万元左右。

化屋村乌江源百里画廊一景（无人机照片）。新华社记者 欧东衢 摄

“化屋村旅游市场逐渐走俏，提升接待能力才能持续擦亮旅游名片。”许蕾说，一方面，化屋村通过实施电网改造、完善通信网络、增加污水处理设施和扩建停车场等行动，进一步对“硬件”进行提质改造；另一方面，通过引进多个市场投资主体开发中高端民宿、旅游观光线路、科普研学产品等方式，不断丰富旅游“内涵”。

贵州山水画廊文化旅游发展有限公司总经理张晓曦介绍，化屋村及周边集合峡谷、湖泊、溶洞等旅游景观，公司看好当地的旅游开发“潜力”。2021年公司开始在这里布局精品客栈、露营基地等，同时联动化屋村临近的其他旅游景点，开发水上观光游、滑翔伞等项目，带动了化屋村多样化的旅游消费。

化屋村露营基地风光（无人机照片）。（受访者供图）

乡村旅游的发展，还推动化屋村少数民族传统文化技艺“上新出圈”。走进化屋村苗绣车间，多名绣娘正在赶制服饰、香包等产品，还有工作人员在进行直播带货。“我们结合化屋村传统苗绣、蜡染等手工技艺，开发了100余种文创产品。”苗绣车间负责人杨文丽说，古老的“指尖技艺”变成“指尖经济”，苗绣车间带动了当地22名苗族妇女稳定就业，每人每月平均收入在3000元以上。

化屋村村民何兰在2021年成立了一家文化传媒公司，组织村里10多名能歌善舞的村民，为游客表演苗族芦笙舞、板凳拳舞和原生态的多声部民歌。“我们在服务游客的同时，也让本地苗族传统歌舞文化走出大山。”何兰说。

发展50余家农家乐和特色民宿、2家特色食品加工厂和2家旅游公司，2021年以来实现旅游综合收入超过3亿元，去年全村人均收入达2.5万元……一系列数据见证了化屋村乡村旅游的发展成果。“化屋村的‘旅游饭’越做越香，让山区老百姓的日子越来越甜。”许蕾说。

(责编：申佳平、陈键)

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