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政策加持科技创新 多方建言促进产业聚集发展

2023年10月13日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者许维娜）科技政策的推动对于创新起到了积极的促进作用，同时也得益于多方力量的共同推动，进一步促进了产业的聚集发展。

有专家表示，作为科技创新和商业发展的交汇点，创新需要通过科技政策来促进科技成果的转化。为此，科学家、企业家、创投家需加强三界融合机制，共同推动产业创新和创造性发展。

技术的快速发展对产业的进步至关重要，而科技政策的支持则是推动产业发展的必要条件。

“近年来，科研和技术研发的成果被广泛应用于劳动密集型焊接行业。在两链融合的政策引导下，通过研发数控焊接装备、智能化机器人焊接装备以及信息化处理系统，焊接领域的技术水平得到了提升。”西安工业大学计算机科学与工程学院院长曹岩在近日举行的2023第三届科学家企业家创投家论坛上表示。

“科技创新引领产业全面振兴，带动新经济增长点。这里科技创新是关键，产业升级方向、经济发展跃迁、建设是优势。”中国科学技术出版社有限公司总经理宁方刚认为，当下提高科技与经济社会的支撑引领，提升国家创新项目，才能不断提高我国发展的潜力和动力，以高质量发展推进中国式现代化。

宁方刚举例称，作为以创新城市发展方式为主题的国家级新区，陕西省西咸新区在2014年获得国务院批准设立以来，在城市绿色发展、营商环境、开放格局等方面实现多点突破，为未来城市发展描绘出新的图景。

新区的快速发展离不开科技政策的完善与路径的创新。相关产业如何实现变革和创新？宁方刚提出了三点倡议：一是全面准确地贯彻新发展理念，推动新的生产力的形成；二是集中力量推进产业链体制的升级，促进新型工业化的发展；三是共同推动数字平台建设，加快科技经济的深度融合。

据了解，为了将陕西的科技资源优势转化为经济发展优势，多年前，陕西省委省政府启动了“秦创原创新驱动平台”的建设。对此，陕西西咸新区党工委委员、管委会副主任陈辉表示，要以建设好科技工作者之家为抓手，持续优化创新生态，提升服务水平，为企业家、科学家和创投家们提供优质的发展环境。

(责编：郝帅、高雷)
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