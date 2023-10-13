人民网记者 乔雪峰

“有山千丈色如丹，三叠风光一径盘。”大自然的鬼斧神工，在祖国大地上书写下浓墨重彩的笔画，这就是灿烂的丹霞地貌。丹霞地貌是一种以赤壁丹崖为特色的红色陆相碎屑岩（在内陆盆地中沉积的砂岩、砾岩等）地貌，相对集中分布在我国东南、西南和西北三个地区。

甘肃省地形地貌多样，而丹霞地貌是其中最具代表性的地貌之一。秋日里，当火车遇上丹霞，风景蔚为壮观。红色山河映照着疾驰的列车，与农田、大河遥相辉映，瑰丽山河，美不胜收。

兰新高铁全长1786公里，东起兰州，途经青海西宁后穿越河西走廊，经张掖、嘉峪关后入疆。兰新高铁穿越河西走廊山川草甸、大漠戈壁。这条世界上一次性建成里程最长的高铁因沿线绝美风景被公众所熟知，被众多旅客称为“最美高铁”。

列车沿着兰新高铁从兰州西站行驶约20分钟，便来到兰州市红古区。这里的丹霞地貌十分引人注目，望向车窗外，周围的山脉峰岭红如烈火，灿若余晖，与远处的青山相互掩映。

在红古区和青海省民和县交界处的朝家山隧道外，通体呈红色的丹霞地貌在湛蓝天幕下越发显得艳丽夺目。热烈的红与明净的蓝“碰撞”，更是美得恢弘而震撼。

当丹霞地貌与湖水相遇，便有了眼前这片山水辉映的水映丹霞奇观。这处尚未开发的小众秘境就藏在兰新铁路沿线的兰州市永登县苦水镇。

据了解，这里的丹霞地貌景观以褐红色为主，沟壑连绵，色彩丰富，尤其是雨过天晴以后，经过雨水浸润的褐红色山体十分明艳醒目。

若想坐火车欣赏这风景，可以乘坐7505/7506次“乌鞘岭惠民号”。这趟“小慢车”60余年如一日陪伴着沿线群众出行，最低票价只要2元。

车在景中移，人在画中游。乘着火车穿越丹霞地貌，车窗便能定格如画风景，而当货运列车与丹霞地貌相遇，便如同一幅雄奇壮丽的油画。

周家庄货运联络线就是一条穿越丹霞景区的货运铁路，这条联络线全长22公里，连接了西部主要货运站——兰州北站和最繁忙的铁路线——兰新铁路。大大提升了货运列车的运输效率，疏解了兰新铁路运输压力。

据介绍，周家庄货运联络线穿越兰州市西固区水居丹霞旅游景区。该景区地处西固区河口镇咸水村北部，位于古丝绸之路进入河西走廊的必经之路与唐蕃古道交会处。 这里的丹霞地貌纹理清晰，彩色丘陵层层叠叠、延绵起伏，仿佛彩绸一般。