人民网北京10月13日电 （记者孙博洋）12日，由中国酒业协会主办的第十九届中国国际酒业博览会（以下简称“酒博会”）在上海举办。在酒博会期间，中国浓香名酒高质量发展论坛同期举行，来自中国浓香型白酒生产企业以及白酒行业专家学者汇聚一堂，就浓香型白酒发展及白酒行业发展趋势进行了研讨和交流。

论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，浓香型白酒始终占据着中国白酒的主流，浓香型名酒对于中国白酒产业发展的引领作用毋庸置疑，同时，浓香型当中的名酒依然稀缺。

洋河股份党委书记、董事长张联东表示，浓香好酒是中国白酒的品质表达，正是浓香“源远流长、根深叶茂”，才奠定了浓香“创新创造创一流”的主体优势和“领先领头领一行”的主流地位。

当前，浓香面对的新时代，挑战比以前任何时期都要严峻，年轻消费者对酒文化、酒产品、酒场景都有更鲜明的消费需求。对此，宋书玉表示，浓香型名酒的价值传播远远不够，市场声量也远远不够，浓香型名酒要珍视优势，谋划好更远的未来。

对于浓香白酒的发展，张联东认为，一是打造现代化“品质浓香”，让浓香“更符合现代消费”的优势进一步硬起来。浓香应以更加自信的技术创新和更加开放的品质创新，勇于创造令人惊喜的口感，打造多重感官的体验，追求更加健康的品质。

二是打造现代化“时尚浓香”，让浓香“更符合年轻时尚”的特质进一步强起来。浓香企业既要深化浓香多样化、个性化、时尚化创新；也要发挥浓香最适宜酿造低度化的独特优势，探索进军未来感“新白酒”、“轻白酒”；还要不断强化品牌“年轻力”。

三是打造现代化“国际浓香”，让浓香“更符合国际潮流”的名片进一步亮起来。浓香最具国际化口感、国际化风味、国际化品质，领航中国白酒走向世界，是浓香前行的方向、历史的担当。

四是打造现代化“数智浓香”， 让浓香“更符合数智未来”的速度进一步快起来。数智创新这个“关键变量”，正转化为浓香跨越发展的“最大增量”。“数智浓香”未来将覆盖更广阔的领域，浓香还要在揭示固态微生物发酵机理上再提速，在研究白酒健康机理上再进阶。

论坛上，业内专家聚焦浓香名酒，深入探讨浓香白酒当前的品质价值、消费市场和发展趋势。

关于浓香名酒未来的品牌建设，洋河股份总裁助理、产品总监张学谦表示，要把品牌建设放在“为人民美好生活而酿造”的新坐标上，放在世界文明交流互鉴的新起点上，打造独具中华文化特色的中国白酒品牌建设世界观。

(责编：郝帅、高雷)

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