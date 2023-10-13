人民网北京10月13日电 （欧阳易佳）据水利部消息，2023年10月12日19时，丹江口水库水位蓄至170米正常蓄水位，是丹江口水库大坝加高后继2021年以来第二次蓄满。至此，今年汉江秋汛防御与汛后蓄水取得双胜利，为确保南水北调中线工程和汉江中下游供水安全奠定了坚实基础。

水利部相关负责人介绍，今年8月下旬以来，汉江上游降水量350毫米，较常年偏多80%；丹江口水库累计来水量约159亿立方米，较常年同期偏多约1倍，其中9月下旬至10月上旬来水量约107亿立方米，较常年同期偏多约2.6倍，中秋国庆双节期间汉江接连发生两次编号洪水，汉江中下游襄阳以下全线超过警戒水位。

据了解，水利部长江水利委员会先后发出17道调度令精细调度丹江口水库，会同陕西、湖北、河南省水利厅科学联合调度安康、潘口、鸭河口等干支流控制性水库拦洪削峰错峰，水库群累计拦洪17.5亿立方米，有效降低了汉江中下游主要控制站水位约0.8至1.5米，缩短了超警天数5至10天，避免了仙桃至汉川河段超保证水位及杜家台蓄滞洪区分洪道运用，大大减轻了汉江中下游防洪压力。

同时，水利部组织长江水利委员会批复丹江口水库2023年汛末提前蓄水计划，根据流域来水情况动态优化调整水库调度运行方式，滚动开展分析推演，精准控制丹江口水库出库流量和梯级水库蓄水进程，精细合理控制库水位，确保防洪安全和水库满蓄双目标的圆满实现。

当前，各项安全监测数据表明，丹江口水库大坝运行状态正常。