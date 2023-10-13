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电商快件不再二次包装比例超过90% 我国快递包装绿色治理工作取得初步成效

2023年10月13日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者乔雪峰）10月13日，记者从国家邮政局2023年第四季度例行新闻发布会上获悉，截至2023年9月底，全国电商快件不再二次包装比例超过90%，使用可循环包装的邮件快件超8亿件，回收复用质量完好的瓦楞纸箱超6亿个，快递包装绿色治理工作取得初步成效。

国家邮政局市场监管司副司长林虎在发布会上表示，今年以来，国家邮政局全面实施“9218”工程，推动科技创新赋能，加强部门协同共治，强化行业监督管理，统筹推进行业绿色低碳发展。

2023年初，国家邮政局提出实施“9218”工程，明确到年底前，实现电商快件不再二次包装比例达到90%，深入推进过度包装和塑料污染两项治理，使用可循环快递包装的邮件快件达到10亿件，回收复用质量完好的瓦楞纸箱8亿个。林虎表示，今年以来，全系统全行业按照“禁、限、减、循、降”治理路径，推广电商快件原装直发，推进纸类包装回收复用，快递包装“四化”水平稳步提升。

林虎表示，快递包装在减量化方面成效明显，全行业电子运单使用基本实现全覆盖；包装箱瓦楞纸5层减为3层，减量达40%；胶带宽度60毫米减至45毫米以下，减量达25%。重金属和溶剂残留超标包装得到有效遏制，快递绿色包装发展稳步向好。

据林虎介绍，目前社会普遍认知上的快递废弃包装其实是由商品包装、电商包装和寄递服务包装等混合构成的。其中，封套和包装箱等纸质类包装废弃物，已通过社会化回收、网点回收、驿站回收方式，90%以上可实现资源化利用。

此外，由于可循环包装成本高和消费端回收难等因素，相比快递业务量而言，可循环包装的使用占比整体较少。林虎表示，下一步，国家邮政局将继续推广快递绿色包装，强化快递绿色包装标准实施，加大宣传力度广度深度，联合其他部门共同传播绿色消费理念，引导社会公众使用绿色包装，增加公众感知度和参与度，全面完成“9218”工程各项目标。

(责编：郝帅、高雷)
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