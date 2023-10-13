原标题：上海市网络游戏行业协会会长王佶：游戏行业最需要的是企业担当

金秋十月，国内网络游戏市场迎来一轮强势的复苏。根据伽马数据《2023年8月游戏产业报告》显示，国内游戏市场销售收入达到292.26亿元，同比增长46.08%，占据行业半壁江山的上海网络游戏企业也表现出极强的回升势头。

10月12日，上海市网络游戏行业协会第二届第三次会员大会举行，会上，上海市网络游戏行业协会会长王佶发表了“坚定信心 穿越周期”主题演讲，诠释了新时期游戏企业的使命。

首先游戏行业最需要的就是企业的担当。这种担当一方面体现在为社会创造经济价值上，另一方面则体现在稳就业上。即使在全行业降本增效的情况下，各会员单位的校招始终如期进行。同时，政府进一步优化营商环境，助力行业发展，也给企业带来信心。

其次，王佶称，游戏行业与科技共生共促，不仅是科技的练兵场，也是全社会数字化的催化剂。“游戏+”正在连接更多的场景，创造新的体验模式，游戏企业和行业能够从中挖掘出新的更大的经济增长点。

王佶指出，守正和创新，从来不矛盾。因为守正就是维护行业生存根基，所以在网络清朗、游戏防沉迷等重点工作中，作为主体的游戏企业一定要不折不扣做好。而创新则可以探索更多有朝气、有活力与年轻人更贴近的形式，在提升行业综合实力的同时，也向外展示游戏行业积极向上的力量。

最后，王佶认为，作为人工智能重要的练兵场和商业化的应用领域，游戏行业拥有更大的主动权。人工智能工具不仅为行业带来了更强的生产力，也在重塑行业的形态。未来游戏企业可以在垂直小模型的研发、人工智能工具的使用和底层算力的建设等多个领域发力。

(责编：曹淼、李源)

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