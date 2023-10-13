新华社北京10月13日电（记者吴雨、张千千）中国人民银行13日发布金融统计数据显示，前三季度我国人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。9月份，我国人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元。

人民银行数据显示，9月末，我国人民币贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和0.4个百分点。前三季度，住户贷款增加3.85万亿元；企（事）业单位贷款增加15.68万亿元，其中中长期贷款增加11.88万亿元。

从货币供应看，9月末，我国广义货币（M2）余额289.67万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.84万亿元，同比增长2.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和4.3个百分点。

另外，前三季度我国人民币存款增加22.48万亿元，同比少增2737亿元。其中，住户存款增加14.42万亿元。

同日发布的社会融资数据显示，9月末，我国社会融资规模存量为372.5万亿元，同比增长9%；前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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