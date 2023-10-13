深交所定于10月18日发布深证50指数
2023年10月13日21:52 | 来源：新华网
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10月13日，深圳证券交易所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，将于10月18日发布深证50指数（简称深证50，代码399850）。
深交所13日表示，这是深交所加大高质量指数供给，服务投资者指数化投资需求的重要举措，旨在进一步丰富优质企业投资标的，引导资源要素流向国家重点领域龙头企业，为实体经济引入资金活水。
图为深圳证券交易所外景。新华社记者 毛思倩 摄
据介绍，深证50反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价走势，定位于创新型成长型宽基投资标的，突出产品功能。在编制方法上，有别于传统宽基指数主要按照总市值选股，深证50在设置流动性筛选、ESG负面剔除后，按照自由流通市值排名、A股市场中行业地位、公司治理得分等指标，选取50只深市A股作为样本，进一步强化指数的可投资性。
深交所表示，深证50“优创新、高成长”特色鲜明，新兴产业优势突出，前三大权重行业分别为工业、信息技术和可选消费。从样本公司看，共有战略性新兴产业样本公司39家，先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域样本公司34家；民企样本公司33家，主要集中于新一代信息技术、生物产业、新能源等战略性新兴产业。
深交所表示，下一步将大力发展中国特色指数体系和指数化投资，加大投资标的指数供给，积极推动深证50等深市宽基ETF产品开发落地，建设以权益类资产为核心的优质ETF市场，助力吸引更多中长期资金入市。（记者姚均芳、卫韦华）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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