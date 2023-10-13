持续深化税收征管合作 优化税收营商环境——国家税务总局介绍税收服务高水平对外开放情况
新华社北京10月13日电 题：持续深化税收征管合作 优化税收营商环境——国家税务总局介绍税收服务高水平对外开放情况
王雨萧、姜子琳
打造“税路通”品牌助力“走出去”企业行稳致远、“一带一路”税收征管合作成果丰硕、持续优化税收营商环境取得积极成效……在国家税务总局13日举行的新闻发布会上，税务部门相关负责人介绍了税收服务高水平对外开放有关情况。
“税路通”护航企业“走出去”
国家税务总局国际税务司司长蒙玉英介绍，为持续提升跨境税收服务水平，帮助企业提高海外税法遵从意识和能力，国家税务总局推出“税路通”服务高水平对外开放品牌，建立健全跨境投资税收服务长效机制，把服务延伸到跨境投资全周期。
蒙玉英说，“税路通”服务品牌可以概括为“信息通”“政策通”和“服务通”。具体内容包括通过政策宣讲、提供国别（地区）投资税收指南等专业服务，帮助跨境纳税人做好税法遵从与风险防控；完善跨境投资的税收法律法规并加强政策解读与辅导，为在华投资经营纳税人提供涉税政策和法律确定性；组建专家团队对跨境纳税人的需求做出及时、专业响应等。
国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，为确保“税路通”服务效果，税务部门建立定期沟通机制，与跨境纳税人及相关组织加强交流，并聚焦投资前、投资中、投资后等各阶段差异化涉税需求，提供全周期服务。同时，跨境税收服务由“一对一”服务转变为“一团队服务一户”，大幅提升服务专业化水平。
记者了解到，“税路通”将依托12366上海（国际）纳税服务中心组建专业咨询团队，专门服务跨境纳税人。国家税务总局上海市税务局副局长吴健表示，将持续推动政策应答更全面，加快探索征纳互动在跨境纳税服务场景应用，为跨境纳税主体带来“精准推送、智能交互、问办协同、全程互动”的服务新体验。
“一带一路”税收征管合作成果丰硕
国家税务总局新闻发言人荣海楼介绍，中国税务部门着眼于构建完善透明、稳定高效、可预期的税收合作机制，于2019年发起“一带一路”税收征管合作倡议，截至目前，合作机制理事会成员已增加至36个，观察员增加至30个。
蒙玉英说，合作机制实行实体化运作，在中国北京常设秘书处，为日常执行机构。自2019年以来，参与各方先后在中国、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和格鲁吉亚成功举办了四届“一带一路”税收征管合作论坛，累计形成20项重点成果。合作机制官方网站在2020年上线运行，目前访问用户已遍布170多个国家和地区。
此外，“一带一路”税务学院构建多语种培训网络，累计组织培训60余期，来自120多个国家和地区的3500多名财税官员参加。
优化税收营商环境服务高水平对外开放
记者从发布会上了解到，《中国税收营商环境发展报告（2013-2022年）》（中文版）于当天对外发布，系统展示了党的十八大以来中国税务部门优化税收营商环境历程。
沈新国介绍，中国税务部门努力营造惠民优商的市场化税收营商环境，多次制发公告减少税费办理环节，连续十年深耕“便民办税春风行动”服务品牌，先后取消61项税务证明事项，6项税务证明事项实行告知承诺制，绝大部分税收优惠实现“自行判断、申报享受、相关资料留存备查”。精准推送税费优惠政策，惠及纳税人缴费人超10亿户次。
此外，中国税务部门不断完善税制体系，积极参与财税体制改革；推行全国统一的税务行政处罚“首违不罚”事项清单；建立以“信用+风险”为基础、以“双随机、一公开”为基本手段的新型税务监管体系；通过组织承办“一带一路”税收征管合作论坛等重大国际税收活动，为优化国际税收治理贡献中国税务智慧。
“持续优化税收营商环境取得积极成效。2022年第三方调查的全国纳税人满意度由2012年的79.7分提高到89.2分。”沈新国说。
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