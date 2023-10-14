本报记者 程是颉 黄炜鑫 时元皓 屈 佩

由中国山东高速集团主导投资建设运营的孟加拉国首条高架快速路——达卡机场高架快速路项目（一期）通车仪式9月2日在孟加拉国首都达卡举行。项目通车后极大改善了达卡市区交通状况。图为孟加拉国达卡机场高架快速路项目（一期）远景。

本报记者 孙广勇摄

塞内加尔达喀尔快速公交项目是塞内加尔第一条城市快速公交线路。这条长约18公里的道路将穿过达喀尔人口密度最高的社区和核心商务区，建成后有助于缓解首都交通压力。图为当地员工在项目建设工地交流。

新华社记者 李亚辉摄

共建“一带一路”，关键是互联互通。

古丝绸之路上的驼铃声声，见证了商贸往来、人文交流的繁荣。如今，共建“一带一路”不断强化交通基础设施合作，满足了共建国家和地区“道路通，百业兴”的期待。一条条公路在共建“一带一路”国家建设、竣工、通车，勾勒出“人享其行、物畅其流”的图景，成为发展路、致富路，方便了广大民众出行，带动了区域经济社会发展。

肯尼亚内罗毕快速路——

“道路基础设施建设领域合作的典范”

“不用20分钟，我们就能到机场了。”车辆驶入肯尼亚首都内罗毕快速路后，司机保罗对记者说道，“以前从市区到机场怎么着也得两个小时。现在快速路修好了，收费站还装了电子不停车收费系统（ETC），少了拥堵和排队，通行时间更快，更省油。”

在内罗毕乔莫·肯雅塔国际机场的停车场，记者见到了不少接送旅客的越野车。在肯尼亚的旅游旺季，马赛马拉大草原上的动物大迁徙吸引着世界各地的游客前来观赏。保利娜在内罗毕一家旅行社工作，她告诉记者：“以前每次来机场接游客都很头疼，得预留出不少时间。现在有了快速路，往返机场接送游客快多了。”

“以前走这条路线，不是堵在出门的路上就是堵在回家的路上。”肯尼亚非洲政策研究所中国—非洲中心执行主任丹尼斯·穆内内感慨地说，内罗毕快速路的通车极大地改变了这一状况，有效缩短了通勤时间，方便了民众出行，带动了运输业、旅游业等多个产业发展。

作为落实“一带一路”倡议的重大项目，内罗毕快速路由中国路桥工程有限责任公司以建设—运营—移交模式与肯尼亚政府合作开发。道路全长27.1公里，途经内罗毕中央商务区、国家博物馆、国家体育场、议会大厦等重要场所，是连接内罗毕市区与乔莫·肯雅塔国际机场的快速通道。该项目于2020年9月全面启动施工建设，2022年7月31日正式投入运营。截至今年9月底，快速路累计通行车辆突破2200万辆，工作日快速路上平均日车流量达6.8万辆。内罗毕快速路还首次在肯尼亚引入ETC，进一步提高了通行效率。

内罗毕快速路有力地促进了当地就业。在建设阶段，项目为当地创造了超过6000个工作岗位，与200多家当地分包商开展广泛合作；运营期间，项目聘用了600余名当地员工，并进行深度属地化管理。

“内罗毕快速路是肯尼亚最重要的基础设施之一，项目的成功运营成为肯中两国在道路基础设施建设领域合作的典范，将推动实现肯尼亚2030远景规划，助力肯尼亚经济社会发展。”肯尼亚高速公路管理局局长昆古·恩敦古说。

巴基斯坦“苏木段”高速公路——

“公路建成通车改变了我们的生活”

在收获的季节，巴基斯坦中部“芒果之乡”木尔坦的果农凯沙·阿巴斯常常忙得不可开交，“今年芒果畅销，又是一个丰收年。”在他身边，新采摘的芒果正等待装箱处理，随后将运往南部的卡拉奇港并出口海外。

然而几年前，每到芒果丰收季，阿巴斯都会为运输而发愁。他和其他许多种植户一样，需要将芒果先通过村里的土路运往木尔坦，再经过数十个小时的长途运输，才能运抵南部苏库尔等城市进行加工或销售。芒果保鲜时间短、不耐磕碰，经过一路颠簸，往往损耗严重。

2019年11月，中巴经济走廊框架下重要的交通基础设施项目——巴基斯坦白沙瓦—卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段（以下简称“‘苏木段’高速公路”）通车，打通了巴基斯坦中部南北交通大动脉，极大改善了当地交通状况，两地间的车辆通行时间从11个小时缩短至约4小时。

如今，阿巴斯再也不用为芒果的销路发愁了。“‘苏木段’高速公路建成通车改变了我们的生活。”最近他正准备租赁冷藏车，将芒果通过陆路向北、经过连接中巴两国的喀喇昆仑公路运往中国西北地区，开拓新的销售渠道。

中国企业在建设公路的同时，还在当地修建了便民道路、水井、水渠、桥梁等大量便民设施。2022年8月，巴基斯坦遭遇洪涝灾害，苏库尔地区受灾严重，不少农户的耕地被淹，民众面临水源性疾病威胁。了解到这一情况，驻苏库尔地区的“苏木段”高速公路中方维护保养团队第一时间参加救灾行动，派出大型机械设备为农户排清耕地积水、修补堤坝，并派遣医疗队在各村落巡回出诊，获得当地民众的好评。

“随着‘苏木段’高速公路等一系列公路项目完工投运，巴基斯坦产业竞争力得到显著提升。”巴基斯坦前财政部长米夫塔·伊斯梅尔表示，巴中积极推进共建“一带一路”合作，一系列高标准公路大幅提升了巴道路基础设施水平，增强了该国在农业、纺织业等领域的出口优势，也将更好地促进巴基斯坦参与国际产业合作。

玻利维亚埃尔埃斯皮诺公路——

“泥泞颠簸的土路变成畅通无阻的坦途”

在南美国家玻利维亚东部圣克鲁斯省，起伏的山峦间，一条崭新的公路蜿蜒伸向远方。9月21日，由中国中铁股份有限公司承建的埃尔埃斯皮诺公路正式竣工通车。

埃尔埃斯皮诺公路全长159公里，北起埃尔埃斯皮诺，途经查拉瓜，南至博尤伊韦，联通起圣克鲁斯省南部重要的农牧业产区，是玻利维亚36号公路网客货运专线核心组成部分，并连接南美国际运输主干线。

公路通车给当地民众出行带来了极大便利，对此，查拉瓜北部部落首领阿兰克深有感触，“以前，一下大雨路上就泥泞不堪，时常发生车辆侧翻情况，救援车辆也不能及时到达，道路堵塞半天或一天是常有的事。”阿兰克说，公路修好后这种状况就不再发生了。得益于这条便捷的运输通道，当地农民自产的农产品能够更快更安全地运输到外地。

“原本泥泞颠簸的土路变成畅通无阻的坦途，将有力加快玻利维亚东部地区的联通。”在不久前举行的公路竣工仪式上，玻利维亚总统路易斯·阿尔塞在致辞中表示，这条公路的建成具有历史意义，将有力推动当地农牧产品出口，促进该国经济社会发展。

玻利维亚公共工程部部长埃德加·蒙塔尼奥表示，公路沿线地区不仅是农牧业产区，还拥有发展旅游业的潜力，“埃尔埃斯皮诺公路将为圣克鲁斯省的经济发展注入活力，同时辐射周边省份。”

为沿线3个部落和2个市区修缮道路超15公里、无偿修建小桥、帮助当地建造应对极端气候的可饮用蓄水池、为学校捐赠学习及体育用品、向洪灾受灾民众捐赠生活物资……项目建设过程中，中国企业积极履行社会责任、服务当地，获得沿线民众的一致认可。卡蒂亚是项目负责损失赔偿计划的社会学家，她表示：“中国企业积极采取行动支持社区发展、增进民众福祉，中国企业很有责任感，值得尊重。”

《 人民日报 》（ 2023年10月14日 06 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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