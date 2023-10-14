前三季度进出口总值达30.8万亿元人民币，9月创年内单月新高——
中国外贸积极因素不断积蓄
10月13日，国新办举行新闻发布会，介绍今年前三季度进出口情况。数据显示，前三季度中国进出口总值30.8万亿元人民币，从季度看，进出口逐季抬升，一、二、三季度进出口分别为9.72万亿元、10.29万亿元、10.79万亿元；从月度看，9月当月进出口3.74万亿元，环比连续2个月增长，规模创年内单月新高。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，在世界经济复苏势头不稳的大环境下，中国外贸顶住了压力，稳规模、优结构持续推进，积极因素不断积蓄。
货物贸易进出口平稳运行
吕大良介绍，今年前三季度，中国经济整体回升向好，高质量发展扎实推进，货物贸易进出口平稳运行。据海关统计，前三季度中国进出口总值30.8万亿元人民币，同比微降0.2%。其中，出口17.6万亿元，同比增长0.6%；进口13.2万亿元，同比下降1.2%。具体来看——
民营企业进出口较快增长。前三季度，中国民营企业进出口16.34万亿元，同比增长6.1%，占中国进出口总值的53.1%。同期，外商投资企业进出口9.42万亿元，国有企业进出口4.95万亿元，分别占30.6%和16.1%。
机电产品出口占比提升。前三季度，中国机电产品出口10.26万亿元，同比增长3.3%，占出口总值的58.3%，较去年同期提升1.5个百分点。
大宗商品、消费品进口扩大。前三季度，中国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加16.5%。同期，进口消费品1.46万亿元，增长3.1%。
对共建“一带一路”国家进出口好于整体。前三季度，中国对共建“一带一路”国家进出口14.32万亿元，同比增长3.1%，占进出口总值的46.5%。海关总署编制的中国与共建“一带一路”国家贸易指数由2013年基期的100升到2022年的165.4，显示了共建“一带一路”对贸易的促进作用。
呈现多方面积极变化
今年以来，世界经济复苏势头不稳，外需走弱、价格下跌，叠加去年高基数影响，中国外贸增长面临不少压力。吕大良表示，“稳”仍然是中国外贸的基本面，是中国外贸高质量发展的坚实基础、外贸抗压抗逆能力的集中体现。
“一是规模稳，二、三季度进出口均在10万亿元以上，保持了历史较高水平；二是主体稳，前三季度，中国有进出口实绩的外贸企业增至59.7万家，其中2020年以来持续活跃的企业进出口值占整体的近八成；三是份额稳，前7个月，中国出口国际市场份额与去年同期基本持平。”吕大良说。
吕大良分析，在稳的同时，中国外贸运行还呈现出“好”的积极变化。
——整体趋势好。进出口规模逐季扩大、月度走势向好，剔除工作日差异影响后，9月份进出口同比增长0.9%。
——民企活力好。前三季度，民营企业月度进出口增速均高于整体，民营企业自主品牌产品出口比重同比提升0.7个百分点至22.7%，汽车、工程机械、电子消费品等领域品牌知名度进一步提升。
——市场潜力好。前三季度，中国对中亚、非洲、拉美等新兴市场进出口分别增长33.7%、6.7%和5.1%，均高于中国外贸整体增速；近期，中国对欧盟、美国等传统市场进出口也明显改善。
——平台发展好。前三季度，中国21个自贸试验区进出口5.65万亿元，增长4.6%，占外贸整体比重升至18.3%；海南自贸港进出口增长20.3%。
推动外贸稳规模、优结构
近期，世界贸易组织、国际货币基金组织等均对全球贸易碎片化表示了担忧，世界贸易组织将今年全球商品贸易量增速从此前预测的1.7%下调到0.8%。
吕大良分析，这表明世界经济复苏和可持续发展仍面临巨大挑战，中国外贸面临的外部环境依然复杂严峻。但也要看到，中国外贸在下阶段仍面临许多有利因素：一是国内经济运行向好，制造业PMI连续4个月环比回升。二是产业优势巩固，中国在船舶、工程机械、家电等优势出口产业的市场占有率、国际竞争力和品牌影响力等进一步提升，消费电子产业进出口呈现复苏势头。三是企业的订单和信心改善，中国海关贸易景气统计调查结果显示，9月份新增出口、进口订单环比增加或持平的企业比重和出口、进口乐观企业比重均较上月有所提升。
如何进一步推动外贸稳规模、优结构？吕大良介绍，今年6月份，海关推出了优化营商环境的16条举措，正陆续落地见效。“我们将围绕稳定扩大出口、开拓多元化市场、助企纾困等重点方向，加强稳外贸政策措施储备，适时推出新政策措施。”吕大良说。
吕大良表示，随着中国经济运行持续好转、内生动力持续增强，稳外贸各项务实举措效用持续发挥，进出口运行态势将更加稳健、质量效益将进一步提升，促稳提质目标一定能够实现。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全国农村供水水质提升技术交流会议在山东德州召开
- 人民网北京10月13日电 （记者王仁宏）10月12日—13日，由中国水利水电科学研究院主办，山东省德州市水利局和陵城区人民政府承办的全国农村供水水质提升技术交流会议在山东德州召开。来自政、企、学、研等200余位各界代表齐聚一堂，重点围绕农村供水水质提升专项行动、农村供水水质保障现状与需求、先进实用水质净化消毒与水质检测监测技术装备等内容进行研讨与交流。…
- 评论
- 关注