本报记者 汪文正

10月13日，国新办举行新闻发布会，介绍今年前三季度进出口情况。数据显示，前三季度中国进出口总值30.8万亿元人民币，从季度看，进出口逐季抬升，一、二、三季度进出口分别为9.72万亿元、10.29万亿元、10.79万亿元；从月度看，9月当月进出口3.74万亿元，环比连续2个月增长，规模创年内单月新高。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，在世界经济复苏势头不稳的大环境下，中国外贸顶住了压力，稳规模、优结构持续推进，积极因素不断积蓄。

货物贸易进出口平稳运行

吕大良介绍，今年前三季度，中国经济整体回升向好，高质量发展扎实推进，货物贸易进出口平稳运行。据海关统计，前三季度中国进出口总值30.8万亿元人民币，同比微降0.2%。其中，出口17.6万亿元，同比增长0.6%；进口13.2万亿元，同比下降1.2%。具体来看——

民营企业进出口较快增长。前三季度，中国民营企业进出口16.34万亿元，同比增长6.1%，占中国进出口总值的53.1%。同期，外商投资企业进出口9.42万亿元，国有企业进出口4.95万亿元，分别占30.6%和16.1%。

机电产品出口占比提升。前三季度，中国机电产品出口10.26万亿元，同比增长3.3%，占出口总值的58.3%，较去年同期提升1.5个百分点。

大宗商品、消费品进口扩大。前三季度，中国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加16.5%。同期，进口消费品1.46万亿元，增长3.1%。

对共建“一带一路”国家进出口好于整体。前三季度，中国对共建“一带一路”国家进出口14.32万亿元，同比增长3.1%，占进出口总值的46.5%。海关总署编制的中国与共建“一带一路”国家贸易指数由2013年基期的100升到2022年的165.4，显示了共建“一带一路”对贸易的促进作用。

呈现多方面积极变化

今年以来，世界经济复苏势头不稳，外需走弱、价格下跌，叠加去年高基数影响，中国外贸增长面临不少压力。吕大良表示，“稳”仍然是中国外贸的基本面，是中国外贸高质量发展的坚实基础、外贸抗压抗逆能力的集中体现。

“一是规模稳，二、三季度进出口均在10万亿元以上，保持了历史较高水平；二是主体稳，前三季度，中国有进出口实绩的外贸企业增至59.7万家，其中2020年以来持续活跃的企业进出口值占整体的近八成；三是份额稳，前7个月，中国出口国际市场份额与去年同期基本持平。”吕大良说。

吕大良分析，在稳的同时，中国外贸运行还呈现出“好”的积极变化。

——整体趋势好。进出口规模逐季扩大、月度走势向好，剔除工作日差异影响后，9月份进出口同比增长0.9%。

——民企活力好。前三季度，民营企业月度进出口增速均高于整体，民营企业自主品牌产品出口比重同比提升0.7个百分点至22.7%，汽车、工程机械、电子消费品等领域品牌知名度进一步提升。

——市场潜力好。前三季度，中国对中亚、非洲、拉美等新兴市场进出口分别增长33.7%、6.7%和5.1%，均高于中国外贸整体增速；近期，中国对欧盟、美国等传统市场进出口也明显改善。

——平台发展好。前三季度，中国21个自贸试验区进出口5.65万亿元，增长4.6%，占外贸整体比重升至18.3%；海南自贸港进出口增长20.3%。

推动外贸稳规模、优结构

近期，世界贸易组织、国际货币基金组织等均对全球贸易碎片化表示了担忧，世界贸易组织将今年全球商品贸易量增速从此前预测的1.7%下调到0.8%。

吕大良分析，这表明世界经济复苏和可持续发展仍面临巨大挑战，中国外贸面临的外部环境依然复杂严峻。但也要看到，中国外贸在下阶段仍面临许多有利因素：一是国内经济运行向好，制造业PMI连续4个月环比回升。二是产业优势巩固，中国在船舶、工程机械、家电等优势出口产业的市场占有率、国际竞争力和品牌影响力等进一步提升，消费电子产业进出口呈现复苏势头。三是企业的订单和信心改善，中国海关贸易景气统计调查结果显示，9月份新增出口、进口订单环比增加或持平的企业比重和出口、进口乐观企业比重均较上月有所提升。

如何进一步推动外贸稳规模、优结构？吕大良介绍，今年6月份，海关推出了优化营商环境的16条举措，正陆续落地见效。“我们将围绕稳定扩大出口、开拓多元化市场、助企纾困等重点方向，加强稳外贸政策措施储备，适时推出新政策措施。”吕大良说。

吕大良表示，随着中国经济运行持续好转、内生动力持续增强，稳外贸各项务实举措效用持续发挥，进出口运行态势将更加稳健、质量效益将进一步提升，促稳提质目标一定能够实现。

(责编：乔业琼、陈键)

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