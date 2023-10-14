（海外纪闻）
赤几旧港的新生
吊车和拖车在赤道几内亚巴塔市巴塔港作业。
阳光穿过云层，洒在大西洋上。一座巨大的“L”型防波堤，宛若利刃，将蓝色海面一分为二。堤外波涛汹涌，堤内风平浪静。港内停泊着一艘两万吨的货轮，甲板上堆叠着各色集装箱，它们被卸到码头，转移到堆场，等待货主提取。
在赤道几内亚的巴塔市巴塔港，类似场景几乎每日都在上演。中企实施的扩改建项目，让巴塔港焕然一新，不仅提升安全与效率，更促进了当地经济社会发展。
巴塔旧港，始建于上世纪60年代末，因年久失修、破损严重，安全隐患多，缺少现代化大型装卸设备，装卸和运输效率低。依靠仅有的4个泊位，旧港2005年货物吞吐量约65万吨，2010年集装箱吞吐量约为3万标准箱。
易卜拉欣·特梅是巴塔临海街区一家五金店的副店长。他回忆说，旧的港口破败不堪，遍地烂泥，行人通常会很狼狈，当时没有防波堤，码头风大浪大，集装箱时常从货船上坠落。
旧港糟糕的基建危及人员安全。港口工人马科斯·恩图图穆说：“旧港没有建防波堤，工作安全风险大。受波浪影响，大船一进港就有大幅晃动，人员上下舷梯时容易失去平衡，我认识的码头工人中有6人因此掉进海里不幸身亡。”
所幸，这一状况如今有了改变。
2009年，中国路桥工程有限责任公司（中国路桥）开始对旧的巴塔港进行扩改建，项目内容包括，新建一座长2433米的防波堤；新建一个含5个泊位、系泊深度14.5米的通用码头；新建一个有6个泊位、系泊深度12米的通用码头；新建道路、堆场、变电所等配套建筑。
工程2016年竣工了。这一项目是赤几建国以来单体投资额最大的超级工程之一。建设期间，赤几总统奥比昂20多次视察并给予高度评价。
据中国路桥介绍，新港口设计年货物吞吐量达到600万吨，是2005年统计数据的约9倍；设计年集装箱吞吐量达到25万标准箱，约是2010年统计数据的8倍。
“防波堤建成后，船也不晃了，工作很安全。”已在港口工作10年的恩图图穆说，如今港口更繁忙，活儿也更多了。以前工作一天只有5000中非法郎（约60元人民币），现在能达到以前的3倍。
特梅介绍，旧港口无法停泊大船，货船需先停靠其他港口后改用小船载货再驶入巴塔港，效率很低。他所在的五金店许多商品都是从迪拜进口，以前常常需要3个月才到货。而今新港建成，这一时间已压缩到大约45天。
35岁的米格尔是巴塔本地人，曾通过赤几政府项目前往中国学习国际贸易。学成归来后，他从新港嗅到了发展机遇，进入船务代理公司工作，目前担任客户经理，为客户提供货物进出口方案。
“现在港口变大了，大船多了，集装箱也多了，我们的业务量自然也上去了。”米格尔说，在中国生活多年，他深知中国建造的高标准、高质量，由衷感谢中国企业为当地建造了新港口。
（据新华社马拉博电 记者罗毓 参与记者：董江辉、代贺）
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