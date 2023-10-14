原标题：新疆：经贸合作“朋友圈”越来越大

金秋十月，新疆外贸进出口不断传来好消息。位于塔城地区的巴克图口岸，今年前三季度累计验放交通运输工具约4.2万辆次，进出口货物46万吨，创历史新高。

望着长长的等待通关的货车队伍，巴克图出入境边防检查站政治处主任罗争难掩喜色：“全面推行出入境交通工具快速通关模式、7×12小时出口快速通关等措施，让巴克图口岸通关效率不断提升。”

放眼新疆各地，这样充满活力的场景比比皆是。在霍尔果斯铁路口岸，一趟趟中欧班列鸣笛驶出，把内地货物源源不断运往中亚、欧洲各国；在喀什国际机场，一架架货运包机带着琳琅满目的各类商品飞往巴基斯坦等国……

新疆，是古丝绸之路上的重要枢纽。共建“一带一路”倡议提出10年来，这片曾经的边陲之地，已然成长为我国向西开放的窗口。

“今年前8个月，新疆外贸进出口总值达2191.9亿元，同比增长51.2%。”乌鲁木齐海关副关长李清华告诉记者，新疆与全球170个国家和地区产生贸易往来，对中亚五国进出口值1766.4亿元，同比增长59.1%，占新疆外贸进出口总值的80.6%。新疆对共建“一带一路”国家进出口值达2066.8亿元，同比增长53.7%。

新疆一盘棋，南疆是“棋眼”。南疆的高质量发展，离不开加快打造丝绸之路经济带核心区重要门户，以及“东联西出”“西引东来”区位优势的不断推进。

作为南疆城市群区域中心、亚欧大陆黄金通道和中欧班列南通道重要节点，喀什发展正迎来高光时刻。“今年前8个月，喀什地区对共建‘一带一路’国家进出口值485.4亿元，较去年同期实现翻番。新疆外贸‘北强南弱’格局正在向‘南北双强’的均衡态势发展转变。”喀什海关综合业务处处长王西平介绍。

沐浴着秋日暖阳，装载着商品车的轿运车，在中吉边境伊尔克什坦口岸排成一字长龙，在海关关员监管下依次出境，几天后它们将在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国家上市销售。

“随着口岸通关时间延长和通关效率的提高，公司效益越来越好，今年从伊尔克什坦口岸出口的商品车3000多辆，我们年内计划再出口至少6000辆！”新疆锡尔国际货运代理有限公司副总经理李文国信心满满地说。

天山南北，公路密织如网、铁路纵横交错、航运川流不息。持续改善的基础设施条件，为新疆加快建设对外开放大通道保驾护航。

在阿拉山口铁路口岸站，200余台大型施工机械正有序作业，900余名施工人员各司其职、通力协作，由中铁一局承建的阿拉山口站换装场扩能改造工程在有条不紊地进行着。

“开工建设6个月以来，我们始终保持快速建设势头，10月30日前，站修库将达到开通条件。截至目前，项目整体建设已完成60%。”项目负责人罗文辉介绍。

“四上兰新”的中铁一局建设者，参与和见证了位于边陲腹地的新疆，乘着共建“一带一路”的东风，一跃成为核心区和枢纽地带，逐步走向“通江达海”的过程。

“通往哈萨克斯坦的宽轨线路，为国内首条1520毫米宽轨无缝线路，使用的新型轨枕由我国自主研发。该线路相比以前的有缝线路，平顺性大大提高，接头数量大幅减少，轮轨关系大幅改善，对轨道车辆、轨道及路基桥涵等都有很好的保护作用，大大延长了轨道和车辆寿命，提高了中欧班列的运行效率。”中铁一局轨道施工负责人赵文栋介绍。

据统计，新疆已开通双边国际道路运输线路118条，建设跨境国际光缆22条，初步形成公路、铁路、机场、通信、管道、电网“六位一体”的互联互通网络体系，为积极融入国家向西开放总体布局，高水平推进“一港、两区、五大中心、口岸经济带”建设，实现更高水平的开放夯实了基础，注入了“底气”。

“截至今年9月底，新疆过境中欧（中亚）班列6.6万列，自行组织发运国际班列累计8160列，年均增长50.4%，开行线路23条，通达19个国家、26个城市。”新疆维吾尔自治区发展改革委党组副书记、主任艾尼玩·伊布拉音说，10年间，“一带一路”倡议为实现世界共同发展繁荣注入推动力量。新疆在此期间共吸引46个国家和地区的企业前来投资、实际利用外资34.8亿美元，对外投资66亿美元、覆盖47个国家和地区，新疆的经贸合作“朋友圈”持续扩容。（本报记者 李 慧 尚 杰 赵明昊）

(责编：乔业琼、陈键)

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