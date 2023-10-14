原标题：中国工业企业吸引欧洲消费者

10月10日至13日，第64届布尔诺国际机械博览会在捷克第二大城市布尔诺开幕。该博览会创办于1959年，是目前欧洲第三大综合类机械展和中东欧地区最重要、最具影响力的工业类展览。本届共有来自全球40多个国家和地区的1300多家企业参展，其中有50多家中国企业，展品主要包括激光切割机、空压机、机床、轴承、紧固件、电机、仪表仪器和光伏设备等。凭借优质的产品和服务，中国企业在本届展会上吸引了众多欧洲消费者。

本次博览会中国企业组织方、中国国际贸易促进委员会机械行业分会代表李冬旭表示，布尔诺国际机械博览会是中东欧地区最重要的工业展会，专业程度高，区域辐射广。参展企业也纷纷表示，十分看重该展会的专业性和代表性。在这里不仅可以见到老朋友、收获新客户，更重要的是可以与全球业界同行开展交流，开阔眼界，更好地实现自身定位与发展。捷克工业制造实力较强，布尔诺位于捷克中部，可辐射周边奥地利、匈牙利、波兰、斯洛伐克等国家，地理位置优越。

第二次参展的济南邦德激光公司此次携带了包括22000W超高功率激光切割机在内的三台激光切割机。公司捷克市场销售总监赵彬介绍，其中两台已被当地客户购买。过去一年，邦德在捷克市场快速发展，客户年增长率高达70%。今年不仅扩大了展位面积，还邀请欧洲公司进行展位布置设计，以便更好展示邦德产品和中国品牌。去年的展会上，公司收获了57家意向客户，今年意向客户数估计会翻倍。

在浙江省和中国机械贸促会的共同支持下，中方组织国家展团设立了“展中展”——浙江国际贸易（捷克）展览会，与此次布尔诺机械博览会同期同馆举行。该展自2016年起在捷克举办，已成功举办4届。此次展览会为疫情后首次恢复举办，31家企业共摆出50个展位，展出面积达450平方米。一些中小企业首次参展，展商们纷纷表示十分珍惜此次“出海”的机会，希望可以积累客户和经验。

广东宏石激光技术公司是一家生产激光切割机等金属加工智能装备的企业。公司自2014年就开始参加布尔诺机械工业展，去年克服疫情困难参加展会，仍然实现了100万欧元的销售额。今年开展前三天已接待上百家意向客户，有望实现更大突破。该公司东欧大区负责人表示，凭借多年积累和技术突破，依托中国产业体系优势，中国企业逐渐打破了西方传统激光切割机头部企业在市场上的垄断。“我们虽然与行业最尖端技术相比还有一定差距，但是可以为客户提供更高性价比的产品和服务，中国产品将日益受到欧洲客户青睐。尽管部分国家对中国激光行业进行了技术封锁，但却加速了中国的产业替代，中国制造未来可期。”（本报布拉格10月13日电 本报驻布拉格记者 杨艺明）

(责编：乔业琼、陈键)

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