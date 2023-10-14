央行：前三季度人民币贷款增加19.75万亿元 同比多增1.58万亿元
2023年第三季度金融统计数据新闻发布会现场。人民网 黄盛摄
人民网北京10月14日电 （黄盛）据中国人民银行（以下简称“央行”）发布的2023年第三季度金融统计数据显示，前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。分部门看，住户贷款增加3.85万亿元，其中，短期贷款增加1.75万亿元，中长期贷款增加2.1万亿元；企（事）业单位贷款增加15.68万亿元，其中，短期贷款增加3.99万亿元，中长期贷款增加11.88万亿元，票据融资减少3355亿元；非银行业金融机构贷款减少47亿元。9月份，人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元。
此外，2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元，同比多增1.55万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元，同比少减852亿元；委托贷款增加1057亿元，同比少增2241亿元；信托贷款增加639亿元，同比多增5453亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元，同比多增3309亿元；企业债券净融资1.63万亿元，同比少6128亿元；政府债券净融资5.96万亿元，同比多462亿元；非金融企业境内股票融资6744亿元，同比少1994亿元。
对此，央行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘在2023年第三季度金融统计数据新闻发布会上表示，前三季度金融数据显示流动性合理充裕，信贷结构持续优化，实体经济融资成本下降，为经济回升提供了适宜的货币金融环境。
阮健弘表示，从总量看，流动性合理充裕，信贷合理增长。今年以来，央行综合运用各类货币政策工具，精准有力投放流动性。前三季度降准两次，累计下调存款准备金率0.5个百分点，为金融服务实体经济提供有力支持。从结构看，今年以来，央行充分运用结构性货币政策工具，继续加大对制造业、普惠金融、科技创新、基础设施等国民经济重点领域和薄弱环节的支持。从利率看，推动实体经济融资成本下降，减轻居民利息负担。今年以来，央行持续完善市场化利率形成和传导机制，贷款市场利率报价改革成效显著，货币政策传导效率增强，社会融资成本明显下降。前三季度，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下降20个基点和10个基点，推动企业贷款利率进一步下行。
央行货币政策司司长邹澜对此表示，今年以来，央行精准施策，持续发力，不断推动实体经济回升向好。当前政策组合拳效果不断显现，金融支持稳固有力，金融数据总体不错。9月新增贷款较7月、8月增长势头明显回升，广义货币（M2）增速维持10%左右的较高水平，新增房地产开发贷款、个人住房贷款回升明显。总供求更趋平衡。邹澜认为，我国货币政策应对超预期变化还有充足空间和储备。
另据了解，截至2023年9月末，制造业中长期贷款余额同比增长38.2%，比各项贷款增速高27.3个百分点；基础设施业中长期贷款余额同比增长15.1%，比各项贷款增速高4.2个百分点；专精特新中小企业贷款余额同比增长18.6%，比各项贷款增速高7.7个百分点；普惠小微贷款余额同比增长24.1%，比各项贷款增速高13.2个百分点；普惠小微的授信户数为6107万户，同比增长13.3%。
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