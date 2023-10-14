闫旭

原标题：探馆2023世界航海装备大会：绿色动力、智能科技发展趋势凸显

在福州港马尾青州作业区，“雪龙”号、“海巡06”轮、“东海救115”轮一字排开。2023世界航海装备大会13日正在福州举行，青州作业区作为船艇展示区，开放给大中小学生登船研学参观，近距离体验中国航海装备产业发展成就。

“‘雪龙’号外观类似锤头，这意味着破冰船分裂的航道比普通船舶宽，使之能够自如地穿越厚冰层。”“雪龙”号极地科考船二副苏显介绍说，“雪龙”号可支撑海洋物理学、海洋化学、海洋生物、海洋地质、地球化学、大气化学和海冰的实时观测及采样作业。

以“承载人类梦想 驶向星辰大海”为主题的2023世界航海装备大会，12日至15日在福州举行，大会配套的新时代十年成果展、同期活动2023中国海洋装备博览会同步在福州举行。

无人船、水下机器人、智能化港口设备、智慧海洋系统、各式游艇、液氮等船舶替代燃料、新型船体材料等一批先进海洋科技装备一应亮相，吸引众多国际参会者及市民游客参观。

低碳、零碳绿色能源动力在中国制造的远海与河湖船舶中的运用，以及大型绿色智能化深海养殖平台的发展尤其吸引关注，显示中国自主设计的高技术海洋装备产业实现高端化、绿色化、智能化创新发展的趋势。

走进新时代十年成果展，“爱达·魔都”号大型邮轮、“长恒”系列液化天然气(LNG)船、“长益”号超大集装箱船、“深海勇士”号载人潜水器等“国之重器”的模型，彰显中国在高端船舶与海洋工程装备领域取得的重大成就；大型绞吸挖泥船“天鲸号”、“海燕”水下滑翔机等一众装备产品，反映出中国高校在航海装备领域的创新能力和研发实力；以半潜式大型智能化深海养殖装备“海洋渔场一号”、深水半潜式生产储油平台“深海一号”等为代表的新型海洋工程装备，呈现中国深远海养殖、海洋新能源、海洋旅游业等领域的技术创新和系统创新。

“深海一号”是中国自主研发建造的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台。“总重量超5万吨，总高度达120米，最大排水量达11万吨，作业水深超过1500米。”中海石油(中国)有限公司海南分公司总工程师刘书杰说，这一海洋工程重大装备，实现了3项世界级创新、运用了13项中国首创技术，依托海上天然气管网将天然气送往粤港琼等地，可以满足大湾区四分之一的民生用气需求。

绿色低碳是此次海装展的关键词之一，展会上不乏船舶动力绿色转型的案例。中国首艘氢燃料电池动力示范船“三峡氢舟1”号日前在湖北宜昌完成首航，其模型吸引民众驻足。

据中国船舶集团有限公司第七一二研究所高级工程师章勤介绍，“三峡氢舟1”号采用氢燃料电池将氢气和氧气的化学能直接转换成电能后为全船提供电能，实现全程零污染排放，其输出功率500千瓦，最高航速达到每小时28公里。

在2023世界航海装备大会主论坛上，中国航海学会理事会理事长何建中也提到，据预测，到2035年，中国智能航运技术与产业化总体上达到国际领先水平；到2050年，中国智能航运技术与产业化可以全面达到国际领先水平，形成高质量的智能航运体系，智能化网络化航运服务供给覆盖全球。

何建中表示，要把握绿色低碳智能航运发展的新趋势，加强绿色基础设施建设，大力推广使用清洁能源，优先发展绿色动力技术。推进数字技术与航运业深度融合，推动航运业智能化发展。

(责编：乔业琼、陈键)

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