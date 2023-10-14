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一带一路 大道同行

中白工业园见证共建“一带一路”合作共赢

2023年10月14日10:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月13日电 （熊旭 皇甫万里 邓洁 王震 朱虹）巨石中白工业园是中国和白俄罗斯两国元首共同关心和亲自推动的共建“一带一路”合作项目，是中国在海外最大的工业园项目。历经十年发展，工业园已成为基础设施完备、营商环境优越、经营理念先进的现代化园区和白俄罗斯最大的招商引资项目，被誉为“一带一路”上的明珠。目前，园区吸引了来自全球16个国家的113家企业入驻，行业涵盖机械制造、生物制药、电子商务、新材料、中医药、人工智能、5G网络开发等多个领域，意向投资额超过13亿美元。

按照中白双方的规划，中白工业园将打造成国际化合作项目和明斯克卫星城市，吸引越来越多高科技企业入驻。未来的工业园将成为生态、创新型智慧新城，其创造的经济效益不断惠及两国民众。

(责编：乔业琼、高雷)
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