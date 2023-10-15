人民网桐乡10月15日电 （记者王震）10月12日至13日， 在2023年（第五届）全球工业互联网大会上，中国工业经济联合会发布了《2023工业互联网行业融合创新应用报告》和首个“工业数字化转型评价综合指数”。

中国工业经济联合会党委委员、执行副会长郜志宇。范烨摄

“工业是综合国力的根基，是经济增长的主引擎，也是技术创新的主战场。” 中国工业经济联合会党委委员、执行副会长郜志宇表示，我国拥有庞大的市场、完整的产业体系和齐备的配套能力，其中蕴藏了无数创新的力量。推进新型工业化发展，将加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，不断增强工业发展新动能。

当前，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。“新型工业化是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化，是依靠创新驱动的工业化，也是加快由‘中国制造’迈向‘中国智造’的工业化。”郜志宇表示，当前，我国新型工业化已具备一定基础，在设备、软件、数据、平台等方面能力相对均衡。

中国工业经济联合会发布的“工业数字化转型评价综合指数”显示，从整体评价看，工业数字化转型综合指数为62.7，数字化转型就绪度指数为66.1，数字化转型成熟度指数为60.5，大部分企业处在系统集成阶段和平台支撑阶段。

郜志宇表示，当前，我国新型工业化发展正在提速，这得益于产业数字化和数字产业化协同发展稳步推进。数字经济与实体经济的深度融合，促进了包括工业在内的各行业发展新模式、新业态的不断涌现。对于我国新型工业化发展面临的困难，郜志宇认为，关键核心技术存在不足、供需体系具有薄弱环节、区域数字化发展不平衡、中小企业对数字化转型认识不足、新型安全风险不断涌现等短板需引起重视，并加快补足。

郜志宇认为，加快推进新型工业化建设，应从完善融合政策体系，创造开放制度环境；加强核心技术攻关，补齐平台产业短板；加大平台体系培育，构建平台发展生态三个方面重点发力，在新一轮科技革命和产业变革中实现产业技术能力的不断跃升。

(责编：王震、高雷)

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