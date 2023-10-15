人民网北京10月15日电 （记者孙博洋）10月12日-14日，由中国酒业协会主办的“第十九届中国国际酒业博览会”在上海举办。据悉，本届酒博会以“世界名酒，共享荣耀”为主题，汇集全球各大产区代表企业参展，并邀请来自国内外的专家学者、权威媒体，旨在借助酒博会舞台，传递企业声音，凝聚产业力量，汇聚全球名酒力量，促进中国酒业发展。

“当前，消费诉求日益多元，高品质、个性化、健康化、年轻化成为酒类消费的新标签。与此同时，人口迭代、环境变化、社会变革带来了新的挑战与机遇。这是我们传承的基础，也是创新的方向。”中国酒业协会理事长宋书玉认为，中国酒类消费市场庞大，为全球酒业发展贡献了力量。国际知名产区、酒业集团都在中国进行了布局，世界酒业的舞台上也应当有中国名酒的身影。

“期待通过上海酒博会搭建的交流平台，进一步推动中国酒业与世界酒业的标准对接和文化推广的切实合作，共同推动全球酒业可持续健康发展。”宋书玉说。

开幕式现场，中国酒业协会分别与四川省荣县人民政府、甘肃省徽县人民政府签署了战略合作协议。

据了解，四川荣县是中国（西部）陶都，制陶工艺传承上千年，致力于打造中国白酒产业长期稳定的优质陶酒坛、酿酒缸供应基地。甘肃徽县自古以来就是闻名遐迩的“西部酒乡”。此次签约，将助力荣县陶产业和徽县酒产业未来的发展。

开幕式现场还举行了特色美酒产区授牌仪式。经中国酒业协会专家组严格实地考评，报中国轻工业联合会审定，同意授予灌南县人民政府“中国白酒之乡·灌南”称号。经中国酒业协会审定，同意授予泰安泰山区“世界美酒特色产区·泰山”称号、金沙县“世界美酒特色产区·赤水河流域酱香白酒金沙产区”称号、互助县“世界美酒特色产区·中国青稞酒乡·互助”称号、徽县“世界美酒特色产区·徽县”称号、荣县“世界美酒特色产区·中国酒坛之都·自贡荣县”称号。

(责编：王震、高雷)

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