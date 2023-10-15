新华社广州10月15日电 题：第134届广交会开幕 展现外贸向好预期

新华社记者丁乐、孟盈如

展位人头攒动、酒店一房难求……15日开幕的第134届中国进出口商品交易会吸引众多海内外参展商、采购商，不断升温的合作氛围，展现了世界客商对中国外贸向好的预期。

这是10月15日拍摄的第134届广交会现场。新华社记者 邓华 摄

广交会新闻发言人徐兵介绍，第134届广交会于10月15日至11月4日在广州分三期举办，同时常态化运营线上平台。目前已有200多个国家和地区的10万多名采购商预注册，预计本届广交会到会人数将比第133届广交会明显增长。

10月15日，在一家电动工具展台，外国采购商在洽谈业务。新华社记者 邓华 摄

本届广交会上，重点市场采购商参会积极，欧美采购商预注册人数较上届同期增长8.6%，“一带一路”共建国家采购商增长11.2%，RCEP国家采购商增长13.8%。电子及家电类、机械类、日用消费品类、五金工具类、家居装饰品类等重点行业受采购商关注度高。

10月15日，参观者在了解一家美国参展商的产品。新华社记者 邓华 摄

同时，采购团组数量增加，有97家来自欧洲、美洲、亚洲、非洲的工商机构组团参会，团组数量较上届同期增长86.5%。世界500强、全球零售250强等头部企业参会踊跃，有140家头部跨国企业确认参会。

墨西哥利物浦百货集团亚洲区总经理胡安·拉蒙·佩雷斯说：“自2010年以来，公司一直参加广交会。广交会是我们的好伙伴，可以帮助我们找到合适的货源，满足我们的需求。我们对建立在信任和合作基础上的长期关系充满信心。”

广交会举办地外景（10月14日摄，无人机照片）。新华社记者 邓华 摄

本届广交会规模再创新高，展览总面积扩至155万平方米，比上届增加5万平方米。展位总数7.4万个，比上届增加近4600个；参展企业2.8万多家，比上届增加3000多家；进口展吸引43个国家和地区的650家企业参展，其中“一带一路”共建国家参展企业占比约六成。

10月15日，参展的工作人员在展台直播介绍家电产品。新华社记者 邓华 摄

吸引力源自中国高质量发展的广阔前景。近年来，中国出口商品结构持续优化。作为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”，本届广交会第一期重点以先进制造业为支撑，家电、电子消费品、机械设备、新能源等产品展区规模扩大，为更多高技术、高附加值企业提供参展机会；第二、第三期侧重适应消费升级和美好生活需要的产品，为全球采购商一站式采购提供便利。

10月15日，来自巴西的采购商在广交会上合影。新华社记者 邓华 摄

吸引力还来自广交会平台不断优化的开放实效。以“服务高质量发展，推进高水平开放”为主题，本届广交会着力打造集资讯交流、创新发布、产业推介、贸易服务等多功能于一体的综合平台。展会期间，将举办全球采购推介系列活动、60余场“贸易之桥”全球贸易对接活动，并设贸易服务专区，组织金融保险、物流仓储、检测认证等领域的200多家企业提供贸易配套服务。

10月15日，客商在广交会上洽谈业务。新华社记者 卢汉欣 摄

土耳其特克桑进出口贸易有限公司首席执行官苏克鲁·奥兹达马尔说，公司期待能够在广交会看到今年的全新技术、市场上的创新产品，并见见新老供应商。在他看来，中国越来越多的高新技术产品将通过土耳其进入更多欧洲国家市场。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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