人民网桐乡10月16日电 （记者王震）“新兴的互联网信息技术的融入渗透到汽车产业，使汽车产业链的生态从过去简单的链式生态转变为网状生态。” 在10月12日至13日召开的2023年（第五届）全球工业互联网大会上，中国电动汽车百人会副秘书长师建华表示，数字化浪潮正在改变汽车产业的产品属性、生产方式以及产业生态，汽车产业已经进入到了新汽车时代。

中国电动汽车百人会副秘书长师建华。范烨摄

“从产品来说，汽车正在从简单的交通工具，转变为大型的移动智能终端，它的属性已经发生了变化；另一方面，汽车的生产方式也在改变，电动化、智能化、网联化的特性需要新的技术支撑。”在师建华看来，无论是数字化转型，或者是转型升级，还是新兴工业化，都是一个产业在发展阶段不断进步、提升的过程，才能创造出更符合消费者和市场需求的产品。

师建华表示，从全球角度来看，我国新型工业化的步伐还是比较靠前的，但整个都处于初期，汽车工业的发展仍面临不少挑战。“在燃油车时代，我们传统汽车的核心技术还是落后于发达国家，虽然差距在缩小，但是一直没有追上；在电动化、智能化、网联化时代，我们走在了前面，但是核心的一些关键技术，比如说芯片、操作系统问题，我们还不能做到完全自主。” 师建华认为，芯片、操作系统是新汽车时代的灵魂和大脑，面对电动化、智能化、网联化、共享化的趋势，需要各方协同创新，不断突破，把关键核心技术牢牢掌握在自己手里。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经