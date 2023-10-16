人民网北京10月16日电 （记者申佳平）10月14日，“2023国家制造强国建设专家论坛”在浙江省宁波市召开。

本次论坛由国家制造强国建设战略咨询委员会主办，宁波市人民政府、浙江省经济和信息化厅、国家智能制造专家委员会、中国联合网络通信集团有限公司、智能制造系统解决方案供应商联盟承办。论坛以“以智能制造为主攻方向，加快推进新型工业化”为主题，来自政、产、学、研等相关领域的代表齐聚一堂，为深入推动智能制造发展，加快推进新型工业化建言献策。

工业和信息化部总工程师赵志国在致辞中表示，以智能制造为主攻方向、加快制造业数字化转型，是新时代新征程推进新型工业化的一项重要任务，是建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合的关键抓手。要全面贯彻全国新型工业化推进大会部署，深入实施智能制造工程，加快制造业数字化转型、智能化升级，推动新型工业化不断取得新成效。

中国联合网络通信集团有限公司副总经理梁宝俊表示，中国联通将加强网络基础设施研究，为新型工业化夯实数字底座；聚焦数字技术融合创新，为新型工业化提供强劲的数字动力；锻强网络安全保障能力，为新型工业化筑牢安全防线。

“智能制造是我国制造业创新发展的主要技术路线，是建设制造强国同发展数字经济有机结合的深度融合体，是加快建设制造强国的主攻方向。”中国工程院院士、国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济在主旨报告中指出，从现在到2035年，是中国制造业实现由大到强的关键时期，也是制造业发展质量变革、效率变革、动力变革的关键时期。周济建议集中优势力量，在全国工业战线大规模普及性推进“数字化转型重大行动”，争取到2027年数字化制造在全国工业企业基本普及、规上企业数字化转型基本完成。同时抓好新一代智能制造技术的攻关、试点和示范，为2028-2035年“制造业智能化升级重大行动”做好充分准备。

中国工程院院士、国家智能制造专家委员会主任李培根表示，从制造业产品设计来看，基于人工智能技术的生成式设计应用日趋广泛，很多产品设计将由以人为主导机器辅助，转变为智能系统主导，人辅助。

中国工程院院士、国家智能制造专家委员会副主任钱锋指出，数实融合是加快建设现代化产业体系的必由之路。要系统推进数字经济和产业数字化，打造制造业高端化、智能化、绿色化发展的新格局。 进一步实现数字化转型。

中国工程院院士、国家智能制造专家委员会副主任杨华勇强调，工业软件产业市场发展前景广阔，国内急需具有自主知识产权的集成底座。一是要加强产学研合作、强化科技战略咨询；二是要加强顶层设计、分层次分类别进行科技战略咨询；三是要加强数字底座等国产化新工业软件的研发和应用，进行更大范围的产学研合作，推动从试点示范走向推广普及；四是对中小型制造业，要部署新型研发机构，加快打造智能制造系统级低成本解决方案。

国家智能制造专家委员会副主任张相木指出，系统推进智能制造，要发挥国家智能制造专家委员会作用，聚焦场景模式、系统解决方案和标准体系等三大方向重点发力，加快评估评价体系构建，确保《“十四五”智能制造发展规划》落地实施。

国家智能制造专家委员会委员、浙江省智能制造专家委员会主任毛光烈认为，加快推进新型工业化、保持制造业基本稳定、实现高质量发展，迫切要求从单个企业智能制造的试点示范阶段，加快转向数字化转型的全面普及阶段。要加快培育发展工厂用云服务总包商，大力培育工厂用云服务总包联合体，推动联合体管理制度创新、治理体系创新和决策体制创新。

据介绍，国家制造强国建设专家论坛是我国制造业领域权威性的品牌会议活动，已经累计组织开展了9次论坛活动。该论坛围绕制造业发展的核心问题展开充分讨论，为服务国家强国战略、推动地方经济发展起到了积极作用，已成为汇聚学术界、企业界众多嘉宾，共同交流探讨制造业高质量发展的重要平台。

(责编：申佳平、吕骞)

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